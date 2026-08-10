Luces encendidas y no conducir con las gafas homologadas: las recomendaciones de la DGT si el eclipse nos pilla al volante

Los detalles Cuando la luna cubra totalmente el sol y se produzca la oscuridad total, es importante encender las luces de cruce porque será como conducir de noche.

La DGT ha lanzado varias campañas para alertar sobre los riesgos de conducir durante el eclipse total del 12 de agosto. Se estima que este evento podría generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas donde el eclipse será visible en su totalidad. La principal recomendación es evitar desplazamientos innecesarios y planificar bien el viaje, incluyendo las horas de llegada y regreso. Durante el eclipse, es crucial no detenerse en el arcén, ya que puede causar accidentes, y encender las luces de cruce cuando se produzca la oscuridad total. También se aconseja no usar gafas del eclipse ni tomar fotos mientras se conduce. La atención a la carretera es fundamental en este día.

Luces encendidas y nada de conducir con las gafas del eclipse. La DGT ha puesto en marcha varias campañas avisando de algunos peligros y riesgos de coger el coche este 12 de agosto.

La primera recomendación de la DGT para el día del eclipse es evitar los desplazamientos innecesarios. Porque según las estimaciones de la DGT, el eclipse total de este 12 de agosto podría generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia las zonas donde se verá de forma total.

Por eso, la primera recomendación es "planificar el viaje, tanto la hora de llegada como la de regreso", según señala el subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, Juanjo Arriola.

Pero, por si el eclipse nos pilla al volante, la DGT ya ha realizado algunas recomendaciones. La primera de todas: no detenerse en el arcén para verlo. Esto podría causar un aumento de accidentes en las carreteras.

"Los arcenes de autovías no están pensados para que paremos nosotros y puede crear una situación de peligro, una congestión", indica Juanjo Arriola.

Cuando la luna cubra totalmente el sol y se produzca la oscuridad total, es importante encender las luces de cruce porque será como conducir de noche. Y, por supuesto, en ningún caso debemos ponernos las gafas del eclipse.

Otra de las tentaciones que podemos tener durante el eclipse es sacar fotos o vídeos de este momento histórico pero, nunca debemos hacerlo conduciendo. Unas recomendaciones que se engloban en un único mensaje: este día mantener especial atención a la carretera.

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