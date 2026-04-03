Aitana se confiesa con Rosalía y habla de su relación con Sebastián Yatra: "Yo infiel no quiero que me sean"

Los detalles En el tercer concierto de Madrid, la invitada sorpresa que ha subido al confesionario ha sido la popular cantante salida de OT. "Me dijo que después de un año podría serme infiel", reconocía, a la vez que confirmaba que hablaba de un cantante.

Este Viernes Santo, Rosalía celebró su tercer concierto en Madrid como parte de su 'LUX Tour', donde ha instaurado una tradición: invitar a una celebridad a confesar sus secretos en el escenario. Esta vez, Aitana fue la invitada, confirmando los rumores que circulaban en redes sociales. Durante el evento, Aitana habló sobre su pasada relación con Sebastián Yatra, aludiendo a su infidelidad. Rosalía, por su parte, hizo referencia a experiencias similares con músicos, como Rauw Alejandro. El confesionario se ha convertido en un espacio íntimo donde se revelan secretos ante los fans, interrumpiendo momentáneamente el espectáculo visual y musical.

Rosalía no deja de sorprender con su Lux Tour. La cantante ha implantado una nueva tradición dentro de sus espectáculos de esta gira: invitar a alguien famoso para que entre en el confesionario en el que se convierte el escenario y hable sobre las peores relaciones vivida. Todo ello como paso previo a la representación de la famosa 'La perla'.

Este viernes, el Movistar Arena de Madrid asistía atónito a la presencia de la cantante Aitana y, sobre todo, a lo que contaba en el confesionario de Rosalía. La joven, sin decir nombres, se refería a su relación Sebastián Yatra, muy comentada en el mundo del corazón. "Cuando llevábamos un año me dijo que a partir de ahí podía serme infiel", apuntaba Aitana entre risas y los gritos del público. "Yo infiel no quiero que me sean", agregaba.

"Claro, tenía fecha de caducidad, él mismo sabía que tenía caducidad", respondía Rosalía en una clara alusión a una entrevista del pasado en la que el propio Yatra reconocía que le costaba no ser infiel con el paso del tiempo dentro de una relación. "Si yo tuviese una relación más tiempo, me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado de alguien", dijo Yatra y, al poco, Aitana cortó la relación. Parece que las dos cantantes, que han tenido relaciones con otros músicos, se entienden en este tema.

"A los meses me dio por volverlo a intentar y salieron esas declaraciones. Sí, era cantante", ha contado Aitana y el público en Madrid ha roto a chillar. "Es que los cantantes siempre hacen... 'declaraciones'", ha sido la respuesta de Rosalía. De nuevo, unas palabras que hacen declaración a un exnovio: Rauw Alejandro. "Luego somos nosotras, ¿qué te parece? A veces, lo mejor es quedarse callado", ha afirmado Aitana.

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