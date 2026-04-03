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'LUX Tour'

Aitana se confiesa con Rosalía y habla de su relación con Sebastián Yatra: "Yo infiel no quiero que me sean"

Los detalles En el tercer concierto de Madrid, la invitada sorpresa que ha subido al confesionario ha sido la popular cantante salida de OT. "Me dijo que después de un año podría serme infiel", reconocía, a la vez que confirmaba que hablaba de un cantante.

Aitana, con Rosalía

Rosalía no deja de sorprender con su Lux Tour. La cantante ha implantado una nueva tradición dentro de sus espectáculos de esta gira: invitar a alguien famoso para que entre en el confesionario en el que se convierte el escenario y hable sobre las peores relaciones vivida. Todo ello como paso previo a la representación de la famosa 'La perla'.

Este viernes, el Movistar Arena de Madrid asistía atónito a la presencia de la cantante Aitana y, sobre todo, a lo que contaba en el confesionario de Rosalía. La joven, sin decir nombres, se refería a su relación Sebastián Yatra, muy comentada en el mundo del corazón. "Cuando llevábamos un año me dijo que a partir de ahí podía serme infiel", apuntaba Aitana entre risas y los gritos del público. "Yo infiel no quiero que me sean", agregaba.

"Claro, tenía fecha de caducidad, él mismo sabía que tenía caducidad", respondía Rosalía en una clara alusión a una entrevista del pasado en la que el propio Yatra reconocía que le costaba no ser infiel con el paso del tiempo dentro de una relación. "Si yo tuviese una relación más tiempo, me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado de alguien", dijo Yatra y, al poco, Aitana cortó la relación. Parece que las dos cantantes, que han tenido relaciones con otros músicos, se entienden en este tema.

"A los meses me dio por volverlo a intentar y salieron esas declaraciones. Sí, era cantante", ha contado Aitana y el público en Madrid ha roto a chillar. "Es que los cantantes siempre hacen... 'declaraciones'", ha sido la respuesta de Rosalía. De nuevo, unas palabras que hacen declaración a un exnovio: Rauw Alejandro. "Luego somos nosotras, ¿qué te parece? A veces, lo mejor es quedarse callado", ha afirmado Aitana.

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