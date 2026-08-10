Sucesos
Beatriz de Vicente, sobre el matrimonio muerto en Tauste: "¿Por qué una hija podría matar a sus padres de una forma tan violenta?"
La hija del matrimonio ha sido detenida, junto a su actual pareja, por este suceso. El matrimonio habría recibido numerosas puñaladas lo que, como expone la abogada, "hablaría de odio y animadversión".
Novedades en torno al caso del matrimonio hallado muerto con signos de violencia en Tauste, Zaragoza. Dos personas han sido detenidas por este suceso, una de ellas, como señala Marina Valdés, es la hija del matrimonio. La otra persona detenida es su actual pareja.
José Luis Torá expone que la investigación está abierta. "Ahora mismo la Guardia Civil se está centrando en esa inspección ocular de esa vivienda", indica el periodista. Beatriz de Vicente expone que tienen un plazo de 72 horas para recabar toda información, formar un atestado inicial y pasarlo a disposición judicial.
La abogada indica que entre las hipótesis que se manejan, se indica que se ha descartado "el robo o el interés lucrativo". "¿Por qué una hija podría, con su pareja, matar a sus padres de una forma tan violenta?", se pregunta de Vicente.
Beatriz señala que, por lo visto, la violencia ha sido "expresiva" ya que ha habido muchísimas puñaladas, "lo que hablaría de odio y animadversión". La abogada indica que se desconoce si podían existir disputas familiares o algún tipo de problema de salud mental.
Por el momento, tampoco se sabe si el suceso fue planificado o algo impulsivo. "Estamos en una fase muy primaria, va a empezar la investigación a crecer, poco a poco, y no está cerrada", concluye Torá.
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