Alicia del Río (Sindicato de Inquilinas) pide a los partidos que se dejen de "cálculos partidistas": "Necesitamos medidas valientes y que se aprueben los dos decretos"

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, ante la inminente votación de los dos Reales Decretos de vivienda de este viernes 2 de octubre, pide a los partidos políticos que voten a favor de la "estabilidad de las personas".

Este viernes, 2 de octubre, se votan en el Congreso de los Diputados los dos reales decretos de vivienda que aprobó este martes el Gobierno de coalición en Consejo de Ministros. Una votación que todavía está en el aire, ya que PNV y Junts aún no han manifestado el sentido de su voto.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, a menos de 24 horas de esta votación, pide a los partidos políticos que se dejen de "cálculos partidistas" y legislen a favor de las personas.

"Tenemos una oportunidad de que por fin salga una medida a favor de las personas en esta legislatura", afirma contundente del Río.

"Estamos hablando de un decreto que viene a cambiar los errores de la ley de vivienda de 2023 y de otro decreto que es el de la estabilidad de las familias, de que las personas nos podamos proyectar en nuestros hogares, de que nuestros hijos puedan terminar la primaria en el colegio en el que empezaron y, por eso, le decimos a los señores diputados, ¿van a votar a favor de la estabilidad de la vida o van a volver a votar a favor del botón de la especulación?", argumenta la portavoz del sindicato.

Además, tal como admite del Río, que ha movilizado una gran protesta por la vivienda en muchas ciudades de España, no solo en la Puerta del Sol, "la sociedad española ha hablado y les pedimos (a los partidos) que dejen de hacer cálculos partidistas".

"¿Por qué se empeñan en hacer otra vez cálculos partidistas cuando está muy claro que la población quiere soluciones? Necesitamos medidas valientes y necesitamos que se aprueben estos dos decretos a todos los políticos de todos los colores", concluye.

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