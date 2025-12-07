Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: bulos, dudas y todo lo que tienes que saber sobre ella

Los detalles En caso de accidente o avería, el aparato conectado emite una luz intermitente visible 360 grados durante al menos 30 minutos -con batería o pila homologada- y se coloca preferiblemente en la parte más alta del vehículo, generalmente el techo.

A partir del 1 de enero, los triángulos de emergencia serán reemplazados por la baliza V-16, que será obligatoria desde 2026. Esta medida busca mejorar la seguridad vial al evitar que los conductores salgan del vehículo para señalizar averías, reduciendo así el riesgo de atropellos. La baliza V-16 emite una luz visible a 360 grados y transmite la ubicación del vehículo a la DGT 3.0, alertando a otros conductores. La DGT desmiente rumores sobre su funcionalidad y aclara que no se necesita una app para su uso. La multa por no llevarla será de 80 euros, similar a la de los triángulos.

El próximo 1 de enero dejaremos de ver los míticos triángulos de emergencia para sustituirlos por la novedosa baliza V-16. No contar con este tipo de aparato en tu vehículo a partir de 2026 tendría consecuencias, pero esta no es la única duda que tienen los conductores.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) emitía un comunicado detallando todo lo que deben saber los ciudadanos de que comience el año. En esta nota, el director general de Tráfico, Pere Navarro, asegura que la baliza conectada es "un salto adelante".

"Los triángulos han cumplido su papel durante 26 años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia".

Asimismo, el organismo desmiente que los dispositivos homologados tengan una menor visibilidad que los triángulos, como muchos usuarios de redes sociales han afirmado en los últimos días. Como este, han circulado una oleada de bulos por internet que han alimentado el desconocimiento de los usuarios.

Una luz intermitente durante 30 minutos

El objetivo de esta baliza, que deberá ser homologada y estar conectada como único sistema legal para señalizar averías o accidentes en carretera, está claro: reducir riesgos y salvar vidas.

El aparato conectado emite una luz intermitente visible 360 grados desde 1 kilómtetro de distancia durante al menos 30 minutos -con batería o pila homologada- y se coloca preferiblemente en la parte más alta del vehículo, generalmente el techo o en su defecto, la puerta del conductor si el diseño del vehículo no permite situarla encima.

Además, incorpora una tarjeta SIM que transmite automáticamente la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0, para que otros conductores sean alertados del incidente mediante navegadores, apps de tráfico o paneles informativos.

La medida responde a una necesidad de seguridad: cada año en España mueren alrededor de 25 personas atropelladas en carretera al bajar de su vehículo para colocar los triángulos de emergencia. Con la V-16, ya no hará falta salir del coche, lo que reduce sensiblemente la exposición al tráfico. Eso sí, debe guardarse en la guantera o en cualquier otro lugar accesible dentro del vehículo para no tener que salir a cogerla del maletero.

Una vez se activa, los ocupantes deberán abandonar el vehículo siempre y cuando exista un lugar seguro fuera de la vía de circulación. Deberán hacerlo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. En el caso de que no puedan salir con seguridad, se recomienda permanecer dentro del habitáculo con el cinturón de seguridad abrochado.

La obligatoriedad afecta a turismos, furgonetas, camiones, autobuses y vehículos de transporte de mercancías o conjuntos no especiales; aunque no es obligatoria para motocicletas, su uso sigue siendo recomendable por razones de seguridad.

Además, la DGT ha alertado sobre la proliferación de balizas que se venden como "genéricas" o "no conectadas": desde enero de 2026 solo serán válidas las V-16 homologadas y conectadas que figuren en el listado oficial de la DGT. Todas deben estar certificadas por laboratorios autorizados como IDIADA o LCOE.

En definitiva, la llegada de la baliza V-16 obligatoria representa la modernización de un elemento básico de seguridad: un dispositivo pensado para proteger al conductor, evitar atropellos y adaptar la normativa a los avances tecnológicos. A pocos días de su entrada en vigor, es imprescindible que los conductores revisen si su coche ya cuenta con un modelo homologado, para adaptarse cuanto antes al nuevo escenario de la seguridad vial en España.

Los bulos más virales

Por su parte, la DGT ha conformado una lista de los 10 bulos más leídos en redes sociales, como que la V-16 no será obligatoria o que geolocaliza el vehículo todo el tiempo. Todo ello es falso, tus datos personales no se envían a ningún sitio a través de la baliza.

A su vez, aseguran que es falso que se necesite una app o un móvil para funcionar. La V-16 ya incluye en su interior todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, como son un chip GPS y la mencionada tarjeta SIM.

Otra de las dudas generadas es si esta funciona en túneles o zonas sin cobertura y la respuesta es sí. Emplea redes IoT especializadas capaces de operar en condiciones difíciles.

Además, no llama a Emergencias ni determina la naturaleza del incidente: su función es únicamente señalizar y enviar la posición del vehículo.

Una de las dudas más comentadas es la de las multas. Y no, no existen infracciones de 30.000 por no contar con la baliza. Al ser leve, su sanción es de 80 euros, misma cantidad que la establecida para el que no llevara los triángulos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.