¿Cuánta gente ha recibido la eutanasia en España desde que entró en vigor la ley?

El 18 de marzo de 2021 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Eutanasia, que permite despenalizó en España la asistencia a la muerte de manera digna a personas con grave sufrimiento físico o psíquico.

Hace cinco años, se aprobaba en el Congreso de los Diputados la Ley de Eutanasia, una legislación que despenalizaba la asistencia a la muerte de manera digna a personas con graves sufrimientos, tanto físicos como psíquicos. Entró en vigor a finales de junio de 2021, y ese mismo año se presentaron un total de 175 solicitudes. Durante los seis meses de aquel año en los que ya estaba vigente la legislación, se completaron 75 de ellas.

Aunque cada caso de eutanasia que se mediatiza genera mucho revuelo, el porcentaje que supone el número de personas que han solicitado o recibido la eutanasia en España es extremadamente bajo: en 2023, menos del 0,002% de la población lo solicitó y se le practicó la eutanasia a menos del 0,0006%. El caso de Noelia Castillo, que este jueves recibe la eutanasia cuya solicitud se presentó y fue aprobada en 2022, es uno de esos que ha generado tanto revuelo, quizás un poco por su edad (tiene 25 años), pero sobre todo por los dos años que ha tardado en ver cómo la Justicia le permitía ejercer su derecho, luchando contra los continuos recursos que ha ido presentando en este tiempo su padre.

La Ley de Eutanasia permite, si se cumplen una serie de requisitos formales (edad, nacionalidad, consentimiento y solicitud voluntaria...), asistir la muerte a personas que sufren "una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante", siempre certificado por un médico responsable. Noelia, de 25 años, recibió la autorización a su solicitud de eutanasia, de manera unánime por un tribunal compuesto por once personas, tres meses después de pedirla. Desde entonces, han sido una batalla legal tras otra. Hasta que este jueves, sin procesos abiertos de por medio, la joven catalana tiene "aval jurídico para recibir la eutanasia hoy sin ningún matiz", según declaró el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

¿Pero cuántas personas han recibido la eutanasia antes de Noelia? De las 175 solicitudes que se presentaron en los primeros seis meses de la vigencia de la Ley de Eutanasia, en un 19% de los casos el solicitante falleció (32), mientras que el 16% de los casos no llegaron al Comité de Garantía y Evaluación (28). 25 de las 175 solicitudes fueron denegadas y del resto, siete se revocaron (4%) y otras seis fueron aplazadas (3,4%). La mayoría de las personas que lo solicitaron (53%) lo hicieron a causa de enfermedades neurológicas, mientras que casi un 30% lo hicieron por cáncer.

2022 fue el primer año completo desde que entró en vigor la ley: un total de 576 personas solicitaron la prestación de ayuda a morir, aunque la cifra de procesos que se realizaron fue de 288. Sólo cuatro de las personas que recibieron la eutanasia en 2022 eran menores de 30 años. Un año después, fueron 752 las solicitudes que se presentaron ante Sanidad, aunque en 2023 se realizaron un total de 334 eutanasias, de las cuales siete se correspondían a personas de menos de 30 años.

En 2024, el último año del que se tienen datos, se finalizaron casi un millar de procesos: 929, concretamente, 126 de ellos iniciados en los años anteriores. Sin embargo, estos datos no pueden compararse con los de los años anteriores, ya que engloba no sólo las eutanasias practicadas, sino también los casos finalizados por muerte del paciente así como los denegados y revocados. En la práctica, se llevaron a cabo 426 eutanasias, una cifra que va en la línea con la tendencia previa. En total, desde que entró en vigor la Ley de Eutanasia hasta finales de 2024, cuando hay registros, el número total de pacientes que han recibido la eutanasia en España es de 1.123.

La mayor parte de los casos afectan a personas con enfermedades neurológicas, seguidas de los pacientes oncológicos. Y aunque existen otras condiciones —pluripatología, reumatología o patología osteomuscular, enfermedades cardiovasculares o respiratorias— también existen, aunque en menor medida, pacientes con condiciones psiquiátricas.

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