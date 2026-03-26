Toda la historia de Noelia Castillo, desde que solicitó la eutanasia con 23 años hasta su último día

Dos años de batalla judicial ha tenido que pelear Noelia Castillo, de 25 años, para poder conseguir lo que solicitó con 23 años: la eutanasia. Esta ha sido la historia de esta joven catalana que hoy muere dignamente.

En junio de 2021, con muchas voces en contra, entró en vigor la Ley de la Eutanasia en España. Para muchos, empezó una etapa diferente, un momento a partir del cual podían poner punto final a un camino de mucho dolor y, al fin, morir con dignidad. Sólo un año y unos meses después, empezó la historia de Noelia Castillo con un proceso que no es sencillo ni breve, pero que se ha alargado ante los continuos recursos interpuestos por su familia. Esta es la cronología del caso de Noelia, a la que la Justicia ha ido dando la razón sucesivamente y que este jueves, finalmente, recibe la eutanasia.

Octubre de 2022 - Un 4 de octubre, Noelia trató de suicidarse. Había sufrido una agresión sexual múltiple y acabó precipitándose desde una quinta planta. Sobrevivió pero el impacto la dejó parapléjica , postrada de por vida en una silla de ruedas.

- Un 4 de octubre, Noelia trató de suicidarse. Había sufrido una agresión sexual múltiple y acabó precipitándose desde una quinta planta. , postrada de por vida en una silla de ruedas. Abril de 2024 - Noelia solicita la eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano administrativo multidisciplinar encargado de realizar el control previo a la realización de la eutanasia o el suicidio asistido.

- Noelia solicita la a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC), el órgano administrativo multidisciplinar encargado de realizar el control previo a la realización de la eutanasia o el suicidio asistido. Julio de 2024 - Tres meses después de solicitarlo, la CGAC acepta por unanimidad la solicitud de Noelia, mayor de edad.

Tres meses después de solicitarlo, la CGAC la solicitud de Noelia, mayor de edad. Agosto de 2024 - El padre de Noelia interpone, por primera vez, un recurso para frenar la eutanasia de su hija, programada para principios de mes, alegando problemas de salud mental de la joven. Un juzgado de Barcelona suspendió el proceso de manera cautelar, a la espera de que se pronunciase la Justicia catalana. Hasta ese momento, no había precedentes de una denegación judicial de eutanasia en un proceso con todos los informes favorables a ellos.

El padre de Noelia interpone, por primera vez, un recurso para frenar la eutanasia de su hija, programada para principios de mes, alegando problemas de salud mental de la joven. Un juzgado de Barcelona suspendió el proceso de manera cautelar, a la espera de que se pronunciase la Justicia catalana. Hasta ese momento, no había precedentes de una en un proceso con todos los informes favorables a ellos. Marzo de 2025 - Noelia vuelve a ratificar su voluntad de recibir la eutanasia en el juzgado. Poco después, la Justicia vuelve a darle la razón y rechaza que su padre pueda impedir su derecho a morir dignamente . En su ratificación, Noelia denunció que había recibido coacciones de entornos católicos e insistió en que no existía "ninguna prueba" de que tuviera disminuidas sus capacidades para tomar esta decisión.

Noelia vuelve a ratificar su voluntad de recibir la eutanasia en el juzgado. Poco después, la Justicia vuelve a darle la razón y . En su ratificación, Noelia denunció que había recibido e insistió en que no existía "ninguna prueba" de que tuviera disminuidas sus capacidades para tomar esta decisión. Mayo de 2025 - La situación de Noelia empeora: según un informe psicológico de la joven recogido por 'El País', su dolor se hace cada vez "más difícil de controlar y soportar", siente que vive de manera "indigna" y el proceso judicial impulsado por su padre le ha causado un "alto grado de sufrimiento". De hecho, el hecho de no recibir la eutanasia la hace no sentirse "reconocida ni validada" tanto en su toma de decisiones como en su principio ético de autonomía.

- La situación de Noelia empeora: según un informe psicológico de la joven recogido por 'El País', siente que vive de manera "indigna" y el proceso judicial impulsado por su padre le ha causado un "alto grado de sufrimiento". De hecho, el hecho de no recibir la eutanasia la hace no sentirse "reconocida ni validada" tanto en su toma de decisiones como en su principio ético de autonomía. Septiembre de 2025 - El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratifica la sentencia que avalaba la eutanasia a Noelia , aunque la resolución no se opone a que pueda interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. La eutanasia queda paralizada hasta que haya sentencia firme. También en este momento, Abogados Cristianos se querella contra siete de los once miembros de la CGAC que aprobaron su solicitud , a los que acusa de prevaricación por tener intereses personales a favor de la eutanasia.

- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratifica la sentencia que , aunque la resolución no se opone a que pueda interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. La eutanasia queda paralizada hasta que haya sentencia firme. También en este momento, , a los que acusa de prevaricación por tener intereses personales a favor de la eutanasia. Noviembre de 2025 - Una jueza admite la querella de Abogados Cristianos contra dos de los siete miembros de la CGAC a los que acusaba de prevaricación, investigados por presuntos delitos de falsedad en documento público y prevaricación administrativa.

Una jueza admite la querella de Abogados Cristianos contra dos de los siete miembros de la CGAC a los que acusaba de prevaricación, investigados por presuntos delitos de falsedad en documento público y prevaricación administrativa. Enero de 2026 - El Tribunal Supremo avala la eutanasia de Noelia. Contra esta decisión ya no hay lugar a recurso.

El Tribunal Supremo avala la eutanasia de Noelia. Contra esta decisión ya no hay lugar a recurso. Febrero de 2026 - El padre de Noelia interpone un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para paralizar la eutanasia de su hija. El padre sigue alegando que Noelia sufre "trastornos mentales" y de la "personalidad" y que cuenta con un historial de "antecedentes psiquiátricos", según el texto al que tuvo acceso RTVE. El Constitucional acaba rechazando por unanimidad la petición del padre, representado por Abogados Cristianos.

- El padre de Noelia interpone un para paralizar la eutanasia de su hija. El padre sigue alegando que Noelia sufre "trastornos mentales" y de la "personalidad" y que cuenta con un historial de "antecedentes psiquiátricos", según el texto al que tuvo acceso RTVE. El la petición del padre, representado por Abogados Cristianos. Marzo 2026 - Tras agotar todas las vías judiciales en España para evitar el derecho de Noelia a recibir la eutanasia, su padre acudió a la Justicia europea, a la que solicitó medidas cautelares. En una semana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó paralizar la eutanasia de la joven. Un día antes de que esté programada la eutanasia de Noelia, la Justicia española rechaza el último intento de su padre para paralizar el proceso. Abogados Cristianos, que representa al padre de Noelia, solicitó medidas cautelarísimas al argumentar que no es competente para resolver esta cuestión. Con esta decisión, la eutanasia de Noelia queda programada para el jueves 26 de marzo a las 18:00h.

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