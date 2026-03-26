Noelia, la persona más joven en recibir la eutanasia: "No quiero ser ejemplo de nada, ni bueno ni malo"

Con 25 años, Noelia Castillo será la persona más joven que recibe la eutanasia en España, cinco años después de que el Congreso de los Diputados aprobara esta ley. Pero no quiere que nadie siga sus pasos.

"Me llamo Noelia Castillo Ramos, tengo 25 años y bueno... me quedan cuatro días": con estas palabras, esta joven catalana que lleva dos años peleando para poder ejercer su derecho a la muerte digna ha conseguido que la Justicia le dé (una vez más) la razón. Y parece que ya no hay vuelta atrás: el jueves 26 de marzo tiene programada su eutanasia, con la que pone fin a cerca de tres años de sufrimiento.

Noelia nunca ha querido detenerse en este proceso, largo y complejo, en el que necesita la aprobación de un órgano que, en su caso, fue la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC): de forma unánime, en julio de 2022, aprobaron su solicitud. Pese a las trabas que le ha puesto su padre y la organización que lo representa, Abogados Cristianos, que llegó a querellarse con varios de los miembros de la comisión, lo ha tenido "muy claro desde el principio".

Eso sí, asegura que no quiere ser ejemplo para nadie: "No quiero que nadie siga mis pasos", ha asegurado en la que ha sido su última entrevista. "No quería que hubiese personas preguntando cómo es el proceso (...) porque se quieren hacer la eutanasia. No quiero que piensen eso... no sé", ha señalado, subrayando que su vida es su vida: "No creo que sea ejemplo de nada. Ni bueno ni malo. Simplemente es mi vida y ya está".

Nadie de su familia está a favor del proceso, pero Noelia es mayor de edad, y ya lo era cuando presentó la solicitud en 2022, cuando tenía 23 años. "Yo me voy y vosotros os quedáis aquí, con todo el dolor. Pero yo pienso... ¿y todo el dolor que he sufrido durante todos los años? Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto", ha señalado.

Con 25 años, esta barcelonesa es la persona más joven en recibir la eutanasia desde que entró en vigor la ley, en junio de 2021, y es la sexta paciente psiquiátrica de Cataluña en acceder a la muerte digna, según 'El Periódico'.