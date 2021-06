Este viernes, con la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia en España, los partidarios de su regulación y los miembros de la Asociación por el Derecho a la Muerte Digna se han concentrado de forma simbólica ante las puertas del Congreso de los Diputados para celebrar con la sociedad la aprobación de dicha norma. Así, desde hoy, cualquier persona mayor de edad con una enfermedad grave e incurable y que esté padeciendo dolor y sufrimiento constante puede solicitar esta ayuda médica.

Al Rojo Vivo ha hablado con el vicepresidente de la asociación, Fernando Marín, que ha asegurado que hoy "es un momento de alegría" porque "el poder legislativo escucha demandas muy mayoritarias y legisla a favor de la ciudadanía". En este sentido, ha insistido en que "por fin entra en vigor un derecho ciudadano en igualdad de condiciones para todas las personas". Frente a ello, ha rechazado los recursos a la medida presentados por partidos como Vox o PP.

"Entiendo que cada grupo defienda sus creencias -en este caso, que tu vida no te pertenece, sino que está en manos de Dios-, es legítimo. Pero no me parece bien hacerlo con mentiras", ha explicado Marín, que ha argumentado que "la mayoría de constitucionalistas de prestigio afirman que la eutanasia es un derecho que se puede conciliar con el resto de derechos". Así, cree que aunque "el Estado tiene la obligación de proteger la vida, no te pueden obligar a vivir en contra de tu voluntad".

Asimismo, el vicepresidente de Derecho a Morir Dignamente ha recordado que ya se puede solicitar la eutanasia en este país. "Cualquier persona que vea que reúne los requisitos, como enfermedad avanzada o terminal de cáncer, cardiaca, pulmonar, renal... o tenga un grave padecimiento crónico imposibilitante puede solicitarlo ya", ha señalado.

En este sentido, hay comunidades que han reconocido no estar aún preparadas para afrontar esta cuestión. Por ello, Marín ha apuntado: "Si el médico no sabe cómo hacerlo, debe avisar a la gerencia o directamente a la consejería para solicitar la prestación, porque es un proceso que dura de cuatro a seis semanas".