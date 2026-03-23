Falta vivienda en Europa: las propuestas del Parlamento Europeo para dar respuesta a una crisis que ya es común

El dato El alquiler en Irlanda se ha disparado un 115% desde 2010. Es el cuarto país europeo donde más ha subido. En España, Madrid y Barcelona lideran el ranking.

La crisis de vivienda en Europa es un problema que afecta a varios países, incluida España. El Parlamento Europeo identifica causas como el exceso de burocracia y la profesionalización del sector, que ha convertido la vivienda en un negocio. Las propuestas incluyen un IVA reducido para primeras viviendas, simplificación burocrática y uso de fondos europeos para vivienda pública. Eurodiputados como Borja Giménez (PP) y Alicia Homs (PSOE) destacan la necesidad de diez millones de casas, con 700.000 solo en España. En Irlanda, el alquiler ha subido un 115% desde 2010, mientras que en Países Bajos, el precio de compra ha aumentado un 40% en cinco años. La crisis requiere una respuesta conjunta en Europa.

Falta vivienda en Europa. El Parlamento Europeo tiene claro el diagnóstico de la crisis de vivienda que sufren los socios, una crisis que conocemos bien en España. Entre las causas, la institución apunta al exceso de burocracia o a la profesionalización del sector que poco a poco ha convertido la vivienda en un negocio.

Las propuestas que proponen desde Europa son diversas: desde un IVA súper reducido para primeras viviendas hasta rebajar la burocracia para facilitar la construcción, así como utilizar fondos europeos para construir vivienda pública.

En laSexta hablamos con los eurodiputados Borja Giménez Larraz (PP) y Alicia Homs Ginel (PSOE), que dan detalles acerca de un plan que precisa que se necesitan diez millones de casas. Según Giménez, solo en España harían falta 700.000 de esas viviendas, mientras que Homs denuncia que "gente de clase trabajadora con salarios dignos que no están pudiendo acceder a una vivienda digna".

Solución para la falta de vivienda

Como plan para limitar la burocracia, Giménez cuenta una medida que plantea "conceder permisos de obra con un máximo de 60 días". Homs recuerda que Viena "tiene un parque de vivienda pública muy grande porque entienden que lo que se construye con dinero público se tiene que quedar siempre en manos públicas".

También viajamos hasta Dublín, concretamente a un barrio de la capital irlandesa a 45 minutos del centro en el que el español Luis Fernando Río lleva viviendo dos años. En su casa viven cuatro personas porque es "la mejor manera" que tienen para "encontrar una buena habitación relación calidad-precio".

El alquiler en Irlanda se ha disparado un 115% desde 2010. Es el cuarto país europeo donde más ha subido. En España, Madrid y Barcelona lideran el ranking y es casi imposible independizarse sin compartir piso o sin ayuda familiar.

Y el precio de compra tampoco mejora. Irene, residente en Países Bajos, lo sabe bien: "Nosotros compramos la casa hace cinco años y si la hubiésemos comprado a día de hoy nos habría costado alrededor de un 40% más". La conclusión es clara: la vivienda en Europa es ya una crisis común que requiere una respuesta conjunta.

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