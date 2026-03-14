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Desaparecida hace nueve años

Prisión provisional para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas

Los detalles A su llegada a los juzgados, 'El Juli' y Lolo han sido increpados por las personas que estaban allí presentes. Precisamente, este sábado el juez ha decretado el levantamiento del secreto de sumario.

Prisión provisional para los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas
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El juez ha decretado prisión provisional para Julián y Lolo González, los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas, quien desapareció hace nueve años y cuyo cuerpo fue hallado este miércoles en la casa de ambos, según ha podido saber laSexta.

Precisamente, este sábado los hermanos han sido recibidos a los juzgados Villafranca de los Barros, en Badajoz, entre insultos y gritos. Posteriormente, el juez ha levantado el secreto de sumario sobre el caso, y unas horas después, ha tomado la decisión de enviar a prisión a los acusados.

Los resultados preliminares de la autopsia indican que Francisca habría sido golpeada hasta la muerte y después descuartizada, según informa 'Prensa Ibérica'. La mujer tenía traumatismos en el cráneo, la cara y las costillas.

Por su parte, 'El Juli', asesino confeso de Cadenas, publicó en 2015 y 2017 imágenes de él mismo posando con una ametralladora y vestimenta militar. En este sentido, cabe recordar que Julián exculpó a su hermano mayor, Lolo, quien siempre aseguró que aquel 9 de mayo de 2017 estaba cuidando de su padre.

Además, este sábado han aparecido pintadas en su casa con las palabras "Asesinos" y "Ratas", nueve años después de que se perdiera la pista de su vecina.

Por su parte, la familia de Francisca Cadenas nunca dejó de buscarla e intentar saber qué ocurrió con su madre. Lo que al menos ha arrojado algo de luz es el hallazgo de los restos óseos de la mujer, que fueron hallados a 23 metros de su casa, enterrados en una arqueta dentro del patio de los detenidos.

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