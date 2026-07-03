La Agencia Tributaria comunica al juez que investigará todos los impuestos a Zapatero, su mujer, sus hijas y Julio Martínez entre 2021 y 2025

Los detalles Se analizarán los Impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan ejercicios de 2021 a 2025.

La Agencia Tributaria ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con alcance general a Julio Martínez, a José Luis Rodríguez Zapatero y a su familia, Sonsoles Espinosa, Alba Rodríguez y Laura Rodríguez.

Según una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, la Agencia Tributaria traslada que se analizarán, a través de sus Delegaciones Especiales de la Comunidad Valenciana y Madrid, los Impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan ejercicios de 2021 a 2025. Esas actuaciones se integran en el procedimiento penal, en el que se reclama informe al Ministerio Fiscal.

Este jueves conocíamos que la Abogacía del Estado se personó en representación de la Agencia Tributaria en la pieza separada del caso Plus Ultra en la que se investigan las joyas halladas en una caja fuerte en la oficina del expresidente del Gobierno, valoradas en 1,3 millones de euros.

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional hizo el ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria como "potencial perjudicada" por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando.

Según exponía el juez, la naturaleza de los hechos investigados "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT", lo que asegura que legitima para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".

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