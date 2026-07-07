Ahora

Más Vale Tarde

Bea de Vicente, sobre la posibilidad de ilegalizar a Núcleo Nacional como partido: "La libertad de expresión no puede servir para lanzar delitos de odio"

La abogada detalla que "la Constitución garantiza la no discriminación y la igualdad, pero también la libertad de expresión", y por eso el nuevo partido neonazi ha pasado los filtros del Ministerio del Interior.

Bea de Vicente, sobre la posibilidad de ilegalizar a Núcleo Nacional como partido: "La libertad de expresión no puede servir para lanzar delitos de odio"

La asociación neonazi Núcleo Nacional ha anunciado la creación de un nuevo partido político. La formación recibirá el nombre de Noviembre Nacional, en referencia a las violentas protestas de la ultraderecha frente a la sede del PSOE en Ferraz en noviembre de 2023 por la aprobación de la Ley de Amnistía.

Con este movimiento, la asociación asegura que pretende "pelear por sus ideas utilizando las herramientas del régimen del 78". Sin embargo, también hay un motivo práctico, ya que al estar constituido como partido, sus líderes gozarán de una mayor inmunidad que al ser solamente representantes de una asociación.

La nueva formación, pese a que defiende ideas abiertamente antidemocráticas, ha pasado todos los filtros del Ministerio del Interior. Beatriz de Vicente ha explicado que "la Constitución garantiza la no discriminación y la igualdad, pero también la libertad de expresión".

"La conjugación está en la posibilidad de que alguien defienda un ideario kafkiano pero lícito, pero hay una delgada línea entre eso y que sirva para lanzar delitos de odio ", ha puntualizado la abogada en Más Vale Tarde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump vuelve a la carga con Groenlandia e insiste en que "debería estar bajo el control de EEUU, no de Dinamarca"
  2. Zapatero pide la nulidad de las inspecciones de la Agencia Tributaria sobre él y su esposa por estar vinculadas a la causa penal del juez Calama
  3. El Gobierno aprueba un techo de gasto récord para 2027 de 226.032 millones de euros
  4. Marine Le Pen, condenada a 15 meses de inhabilitación firme: podría ser candidata en 2027 con brazalete electrónico
  5. España se abrasa: los 45 grados de Càrcer (Valencia) marcan el récord de una jornada sofocante en todo el país
  6. El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) aprueba anular la licencia de El Algarrobico y abre la puerta al derribo del hotel