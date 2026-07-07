Bea de Vicente, sobre la posibilidad de ilegalizar a Núcleo Nacional como partido: "La libertad de expresión no puede servir para lanzar delitos de odio"

La abogada detalla que "la Constitución garantiza la no discriminación y la igualdad, pero también la libertad de expresión", y por eso el nuevo partido neonazi ha pasado los filtros del Ministerio del Interior.

La asociación neonazi Núcleo Nacional ha anunciado la creación de un nuevo partido político. La formación recibirá el nombre de Noviembre Nacional, en referencia a las violentas protestas de la ultraderecha frente a la sede del PSOE en Ferraz en noviembre de 2023 por la aprobación de la Ley de Amnistía.

Con este movimiento, la asociación asegura que pretende "pelear por sus ideas utilizando las herramientas del régimen del 78". Sin embargo, también hay un motivo práctico, ya que al estar constituido como partido, sus líderes gozarán de una mayor inmunidad que al ser solamente representantes de una asociación.

La nueva formación, pese a que defiende ideas abiertamente antidemocráticas, ha pasado todos los filtros del Ministerio del Interior. Beatriz de Vicente ha explicado que "la Constitución garantiza la no discriminación y la igualdad, pero también la libertad de expresión".

"La conjugación está en la posibilidad de que alguien defienda un ideario kafkiano pero lícito, pero hay una delgada línea entre eso y que sirva para lanzar delitos de odio ", ha puntualizado la abogada en Más Vale Tarde.

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