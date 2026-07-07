El Supremo desestima el recurso del exfiscal general del Estado: García Ortiz tendrá que pagar 39.000 euros de costas al novio de Ayuso

El contexto Tanto García Ortiz como el Ministerio Fiscal habían presentado unos recursos de revisión contra el Decreto de 26 de marzo de 2026 de la Letrada de la Administración de Justicia que fijó en 39.000 euros el importe de la tasación de las costas procesales de la causa.

El Tribunal Supremo ha ratificado que Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado, debe pagar 39.000 euros en costas procesales tras la causa en su contra por el coste del abogado y procurador de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Sala de lo Penal desestimó los recursos de revisión presentados por García Ortiz y el Ministerio Fiscal contra el decreto que fijó esta cantidad. Inicialmente, las costas ascendían a 79.942 euros, pero fueron reducidas al excluir ciertos recursos. A pesar de nuevas impugnaciones por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el tribunal mantuvo la cifra en 39.000 euros.

El Tribunal Supremo ha confirmado que el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tendrá que pagar los 39.000 euros en concepto de costas que se le impusieron en la causa en su contra por el coste del abogado y procurador de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha dictado un auto, al que ha tenido acceso laSexta que desestima los recursos de revisión interpuestos tanto por García Ortiz como por el Ministerio Fiscal ccontra el Decreto de 26 de marzo de 2026 de la Letrada de la Administración de Justicia que fijó en 39.000 euros el importe de la tasación de las costas procesales de la causa.

En un primer momento, la letrada aprobó la tasación de costas de 79.942 euros impuestos a García Ortiz tras la presentación de la minuta del abogado y del procurador, pero más tarde redujo la cantidad casi a la mitad al excluir del cómputo diferentes recursos. La letrada consideró indebidas parte de las costas, estimando parcialmente la impugnación hecha por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, y por la Fiscalía.

Esta decisión fue nuevamente recurrida por la Fiscalía y Abogacía, que tildaron de indebidas algunas partidas por ser superfluas e inútiles, pero el tribunal rechaza estas alegaciones y mantiene la suma de 39.000 euros.

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