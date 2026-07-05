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Según la Agencia Tributaria

El valor de las joyas de Zapatero podría ser muy superior a 1,3 millones: así influiría la cifra en la posible pena

¿Por qué es importante? El precio exacto podría complicar el futuro judicial del expresidente del Gobierno, ya que "en este caso su cuantía puede influir tanto en la multa como en la posible pena de prisión", tal y como subrayó un inspector de Hacienda en laSexta Xplica.

Imagen de archivo de Zapatero
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Si 1,3 millones parecía mucho, ahora sabemos que el valor de las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero podría ser muy superior. "Los técnicos de la Agencia Tributaria con los que hemos hablado dicen que a ellos, a priori, les sale que la cifra del precio del valor de esas joyas sería mayor", señaló Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', en laSexta Xplica.

Fue la joyería Ansorena la que realizó una tasación preliminar, pero tras la personación en la Casa de la Abogacía del Estado, será la Agencia Tributaria la que realice la suya propia.

Al preguntarle a los técnicos al respecto, indican que "cuanto mayor sea el importe, en peor situación va a estar el señor Zapatero en el caso de que se acredite que no se ha tributado por ellas", tal y como subrayó el inspector de Hacienda Julio Ransés Pérez en laSexta Xplica.

Así, el valor exacto podría complicar, y mucho, el futuro judicial del expresidente del Gobierno. "Supone que el delito puede ser mayor", apuntó Pilar Gómez, mientras que Ransés Pérez destacó que "sí que importa en este caso la cuantía, porque va a influir tanto en la multa como en la posible pena de prisión".

Además, la investigación también pone el foco en la familia de Zapatero. Esta misma semana la Agencia Tributaria ha abierto una inspección fiscal a las hijas y a la mujer del expresidente.

Mientras, Zapatero sigue guardando silencio, y esa falta de explicaciones es precisamente lo que más sospechas levanta. "Vamos a poner el caso de un contribuyente anónimo, Juanito. Pues si Juanito hiciera esto, me olería muy mal", reconoció el inspector de Hacienda Julio Ransés Pérez. Sean regalos, donaciones o herencias, Zapatero tiene todavía mucho que explicar.

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