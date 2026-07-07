El grupo neonazi Núcleo Nacional anuncia la creación de su propio partido político, Noviembre Nacional

Los detalles Enrique Lemus, líder de la nueva formación, asegura que ahora van a "pelear por sus ideas utilizando las herramientas del régimen del 78".

El grupo neonazi Núcleo Nacional ha anunciado la creación de su partido político, Noviembre Nacional, inspirado en las protestas de noviembre de 2023 frente al PSOE por la Ley de Amnistía. Su objetivo es "pelear por sus ideas" dentro del marco legal del régimen del 78, buscando también la inmunidad que otorga ser un partido. El Ministerio del Interior ha autorizado su inscripción, generando críticas. Según el magistrado Joaquim Bosch, la ilegalización requiere que la organización sea violenta. Ideológicamente, se asemejan a partidos nazis europeos, con discursos antisemitas, machistas y xenófobos. Esta nueva formación podría competir por el electorado de ultraderecha en España.

El grupo neonazi Núcleo Nacional ha anunciado este martes que creará su partido político. Se llamará Noviembre Nacional, haciendo referencia a las violentas concentraciones que se produjeron en noviembre de 2023 frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz por la aprobación de la Ley de Amnistía.

Con este movimiento, la asociación asegura que pretende "pelear por sus ideas utilizando las herramientas del régimen del 78". Sin embargo, también hay un motivo práctico, ya que al estar constituido como partido, sus líderes gozarán de una mayor inmunidad que al ser solamente representantes de una asociación.

Su inscripción en el registro de partidos ha sido autorizada por el Ministerio del Interior, algo que ha causado duras críticas. Sin embargo, el magistrado Joaquim Bosch aclara que "para que pueda procederse a una ilegalización hay una serie de requisitos, que principalmente es que sea una organización violenta que utilice medios violentos".

Ideológicamente, poco les distingue de los partidos nazis que ya hemos visto en otros países europeos. "Son hitlerianos y puramente antisemitas. Hablan del judío como algo a erradicar", detalla el periodista Antonio Maestre.

Además, defienden postulados abiertamente machistas y xenófobos. "Nos quieren convencer de que el hombre y la mujer son iguales, como también de que un africano o un sudamericano es igual que un europeo", afirma en el vídeo de presentación su líder, Enrique Lemus.

Ahora, constituidos como partido político, podrán defender esas ideas reaccionarias y excluyentes en actos públicos, algo ante lo que Vox y Se Acabó la Fiesta están muy atentos, ya que la ultraderecha española tiene un nuevo aspirante a hacerse con el mismo caladero de votos.

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