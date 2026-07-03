El juez ordena a la UDEF limitar la información incluida en los informes del caso Zapatero para evitar datos personales e irrelevantes para la investigación

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad

Los detalles Según la providencia a la que ha tenido acceso laSexta, el juez Calama valida "la remisión íntegra del volcado de los dispositivos que contengan dicha información, a fin de que sea este órgano judicial quien proceda a su tratamiento".

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que limite la información en los informes sobre el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, evitando datos personales e irrelevantes. Calama ha solicitado que los anexos se centren en los hechos relevantes y que se evite información innecesaria. Además, ha autorizado el envío completo de los dispositivos que contengan información para que sea el órgano judicial quien la trate, asegurando las garantías de acceso. Esta medida responde a una solicitud de la defensa de Zapatero para proteger su privacidad tras la publicación de sus agendas y conversaciones. Además, el magistrado ha solicitado un informe técnico para aumentar la protección de los documentos digitales.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que limita la información incluida en los informes del caso del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para evitar datos personales e irrelevantes para la investigación.

El magistra ha pedido así que los anexos que se incorporen a sus informes relativos al caso Plus Ultra "se limiten estrictamente a los hechos a los que estos hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados", según la providencia a la que ha tenido acceso laSexta.

En todo caso, valida "la remisión íntegra del volcado de los dispositivos que contengan dicha información, a fin de que sea este órgano judicial quien proceda a su tratamiento, con intervención del titular de los dispositivos, conforme a las garantías propias del acceso a soportes digitales intervenidos", según detalla el documento.

El juez adopta esta medida tras recibir un escrito de la defensa de Zapatero en el que solicitaba que se adoptaran medidas para evitar "la difusión indiscriminada de datos personales" de su representado tras la publicación de sus agendas de 2024 y 2025 y sus conversaciones con su secretaria, Gertrudis Alcázar.

El magistrado también libra oficio a la Subdirección General de Impulso e Innovación de los Servicios Digitales para que emita un informe técnico sobre "la viabilidad de las medidas adicionales que, desde la perspectiva de seguridad digital, puedan incrementar la protección de los documentos insertados en el Cloud y evitar que su contenido pueda ser extendido a terceros sin autorización judicial".

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