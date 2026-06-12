¿Podría Zapatero haber regularizado con Hacienda las joyas? Alfonso Pérez Medina recuerda el caso del rey emérito

El juez Calama ha abierto una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar al expresidente del Gobierno por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en su despacho, cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una pieza separada del caso Plus Ultra para investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscal y de contrabando en relación con las joyas halladas en el despacho de Zapatero durante el registro practicado el pasado 19 de mayo, cuyo origen "en estos momentos no está justificado" y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

El juez indica que, una vez recibida la tasación preliminar, la posesión de bienes de lujo de elevado valor constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el magistrado, la posible falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero, resultando aplicable un tipo marginal en torno al 46%. De esta forma, añade, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros. Por todo ello, estos hechos, indiciariamente, según el juez, pueden ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública.

El periodista de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha explicado en Más Vale Tarde que "existe la posibilidad de que las haya podido regularizar entre el día del registro y este viernes, que es cuando se le comunica la apertura de esa pieza separada".

"Ahí podría haberlo hecho", ha asegurado. Y ha recordado el caso del rey emérito, que "lo hizo y se libró".

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