Zapatero pide al juez Calama que tome "medidas para evitar la difusión indiscriminada de datos personales" tras la filtración de sus agendas

Los detalles La defensa del expresidente también reclama que la investigación se limite "exclusivamente a los hechos concretos que fueron delimitados en el Auto de 18 de mayo de 2026, con prohibición expresa de servirse de la información masivamente obtenida".

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que tome medidas para evitar la difusión de datos personales tras las filtraciones de sus agendas. En un escrito, la defensa de Zapatero destaca que la publicación de su agenda y conversaciones privadas con su secretaria es un grave atentado contra los derechos protegidos por la Constitución. La defensa también pide que la investigación se limite a los hechos específicos definidos previamente y critica la decisión de permitir la personación del PP en la pieza de las joyas, argumentando que solo la Agencia Tributaria estaría legitimada para ejercer la acusación.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pide al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que "adopte medidas para evitar la difusión indiscriminada de datos personales", buscando así frenar las filtraciones que se han producido en los últimos días tras el volcado íntegro de sus agendas.

En un escrito remitido al juez Calama al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de Zapatero afirma que una publicación de toda la agenda o las conversaciones privadas del expresidente con su secretaria, Gertrudis Alcázar, "es seguramente el atentado más grave que puede darse contra los derechos que protege y garantiza el artículo 18 de la Constitución. Máxime con la celeridad e inmediatez con la que se están filtrando a los medios de comunicación sus informes policiales, por lo que ha de ser extremadamente cuidadosa con la documentación personal que aneja a sus informes. Y en este caso no lo ha sido".

En dicho escrito, la defensa del exlíder del PSOE reclama también al magistrado que dicte una resolución mandatando a la Policía Judicial que limite su investigación "exclusivamente a los hechos concretos que fueron delimitados en el Auto de 18 de mayo de 2026, con prohibición expresa de servirse de la información masivamente obtenida".

Zapatero recuerda a Calama que "no puede desconocer la unidad policial que en ninguno de los informes anteriores se habían incluido de forma íntegra las conversaciones de WhatsApp o las agendas íntegras de ninguno de los investigados, porque ciertamente esa publicación es una desmesura que nada añade a la real investigación criminal. Y han de tener en cuenta sus obligaciones respecto a la protección de datos personales de las personas a quienes investiga, así como la delicada información que analiza, protegida como derechos fundamentales".

Zapatero recurre la personación del PP en la pieza de las joyas

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero también recurre la decisión del juez Calama de permitir la personación de la acusación popular unificada liderada por el PP en la pieza de las joyas.

Argumenta que la única que estaría legitimada para ejercer la acusación sería la Agencia Tributaria y que las acusaciones populares "carecen de legitimación activa en esta pieza, pues no se dan los presupuestos para el ejercicio de la acción popular respecto de estos delitos y hechos investigados".

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