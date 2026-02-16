La jueza de la DANA pide los whatsapps de Cuenca con el 'chat de emergencias' de la Generalitat

Los detalles La magistrada ha acordado extender la obtención de los mensajes que cruzó el entonces jefe ge gabinete de Mazón con varios cargos el día de la DANA en un grupo denominado 'chat emergencias'.

La jueza que instruye la causa sobre la gestión de la DANA en el Tribunal de Instancia de Catarroja ha emitido dos autos y una providencia. En el primer auto, se acepta el recurso de la acusación de Mai Més para obtener los mensajes de WhatsApp del exjefe de gabinete del presidente de la Generalitat, José Manuel Cuenca, con el 'chat de emergencias'. El segundo auto rechaza investigar la presa de Forata y la Confederación Hidrográfica del Júcar por falta de relación con los fallecimientos. La providencia ordena investigar mensajes de Telegram y WhatsApp y cita a testigos clave, incluyendo policías autonómicos y operarios de la presa de Buseo.

La jueza que lleva la instrucción de la causa por la gestión de la DANA, que se sigue en la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja, ha notificado este lunes dos autos y una providencia, en los que se incluye la petición de los whatsapps de José Manuel Cuenca con el 'chat de emergencias' de la Generalitat el día de la tragedia.

En el primer auto, la jueza estima el recurso de reforma interpuesto contra un auto anterior por la acusación que ejerce Mai Més y acuerda extender la obtención de los mensajes de WhatsApp que cruzó el entonces jefe de gabinete del president de la Generalitat con varios cargos el día de la DANA en un grupo denominado 'chat emergencias'.

La magistrada entiende que dado que en ese grupo solo estaba el testigo, José Manuel Cuenca, y los dos investigados en esta causa, no se vulneraría el consentimiento que dio en su día el primero de ellos respecto del "alcance subjetivo de las comunicaciones que se incorporarían a la causa".

En el segundo auto, la magistrada desestima la petición formulada por una acusación particular para la práctica de diversas diligencias de investigación relacionadas con la presa de Forata y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ya que no existe "relación de causalidad alguna con ninguno de los fallecimientos, ni tampoco con las lesiones que se investigan", pues dicha presa "no colapsó, no rebasó por coronación, no sufrió rotura alguna ni ocasionó su funcionamiento fallecimiento o lesión alguna".

Finalmente, en la providencia, la instructora, conforme al informe remitido por la Guardia Civil, acuerda librar una orden europea de investigación para Telegram en Bruselas (Bélgica) y una comisión rogatoria a Estados Unidos respecto de WhasApp Inc, a fin de intentar obtener los mensajes que José Manuel Cuenca cruzó en esas aplicaciones con diversos cargos autonómicos el día de la DANA.

Además, también ha acordado citar como testigos a los policías autonómicos que estaban de servicio en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat el 29 de octubre de 2024, así como a dos operarios de la presa de Buseo que estaban de servicio en la misma los días 29 y 30 de octubre de 2024.

