'Un paso al frente', el lema de Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns para construir una alianza de izquierdas

Los detalles El cartel que han presentado lleva los cuatro colores identificativos de cada una de las cuatro formaciones políticas que presentarán la renovación de la alianza de izquierdas el próximo 21 de febrero.

Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar comienzan a desvelar detalles del que se será su acto de refundación de la alianza, el próximo día 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Un proceso para construir una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales.

El lema elegido para dicho acto es 'Un paso al frente'. En conversación con laSexta señalan que con ese cartel, las cuatro organizaciones quieren dejar clara su voluntad de plantar cara. "Un paso al frente porque no le abriremos las puertas a la extrema derecha ni permitiremos que Abascal se siente en el Consejo de Ministros", explican.

"Este es solo el lema del acto con el que hacemos público y continuamos el trabajo que llevamos haciendo desde hace meses para tejer un espacio más democrático y, por tanto, más sólido", detallan.

Se tratará de un primer encuentro público para "compartir este camino y empezar a construirlo juntas y juntos". Y son conscientes de que este camino y esta tarea no depende solo de las fuerzas que organizamos el acto". Así, avanzan que han invitado a todas las fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora del Estado a que asistan. "Es una mano tendida para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización. Una manera de empezar a tender puentes, con la esperanza de que nos lleven lo más lejos posible, pero desde el respeto a los ritmos, las diferencias y las necesidades de cada una", añaden.

Asimismo, las mismas fuentes reconocen que "continuar los avances de la última década y frenar a las fuerzas reaccionarias es una cosa que no podemos hacer solo los partidos". Por eso, al acto también están invitados referentes de la cultura, sindicatos y movimientos sociales. "Porque el futuro de nuestro país lo debemos construir también con la sociedad civil organizada", sentencian.

