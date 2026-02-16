Borja Cabezón, miembro de la Ejecutiva del PSOE, señalado por el presunto uso de empresas falsas y testaferros para eludir impuestos

Los detalles Según informa 'El Confidencial' este lunes, el adjunto a la secretaría de Organización del PSOE controló durante años una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos y escapar de la Agencia Tributaria.

Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, habría utilizado una estructura societaria administrada por testaferros diseñada para eludir el pago de impuestos, según informa 'El Confidencial'. Cabezón tendría como centro de sus operaciones una sociedad llamada Vatnet Proyectos 2010 constituida el 9 de junio de 2010, empresa que fue inscrita por Alejandro Molina Allende, un empresario que es amigo de Cabezón desde hace décadas, según aseguran fuentes próximas al alto cargo de Ferraz recogidas por el citado medio.

Cabezón fue secretario general del PSOE de Majadahonda en 2008 y se presentó a la alcaldía en 2011 y 2015, sin obtener la victoria. En la lista de 2015 estuvo como suplente Molina Allende. 'El Confidencial' explica que para poder esquivar a la Agencia Tributaria, Vatnet Proyectos 2010 AEIE necesitaba dos socios: uno con un 20% de las acciones y otro con el 80% restante.

El 20% pertenecía a Divinal SL, una empresa española administrada por Molina Allende que fue adquirida meses antes a una granja de sociedades limitadas, lo que permite montar un negocio sin que aflore el nombre de su propietario. El otro 80% pertenecía a Glengrove Limited, una sociedad inglesa con sede en una vivienda del norte de Londres que no tenía actividad y estaba controlada por dos testaferros profesionales costarricenses, según el citado medio.

Tras conocerse esta información, el PSOE ha defendido que Cabezón, que además es responsable de Acción Democrática y Transparencia en la Ejecutiva Federal, no tiene "acción, ni participación alguna directa o indirecta" en ninguna sociedad mercantil extranjera y que "sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados".

No obstante, cargos socialistas preguntados por laSexta trasladan su inquietud por la noticia que salpica a este alto cargo en Ferraz, asegurando que no es la primera vez que se señala a un miembro de esa ejecutiva y se acaba probando la información. No obstante, un destacado miembro del Ejecutivo ha restado importancia a esta información, ironizando con que "cada día es una cosa".

Por su parte, el PP considera que los socialistas "ya están tardando en echar de su ejecutiva a Borja Cabezón", según trasladan fuentes consultadas por laSexta. "En el PSOE hay dos tipos de dirigentes: los que prefieren no pagar impuestos y los que prefieren quedarse el dinero de los impuestos de los españoles. La única diferencia entre Ferraz y la cueva de Alibaba es que en la cueva "solo" eran 40", ironizan los 'populares'.

