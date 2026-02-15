Rufián, Delgado y una reformulación de la izquierda para frenar a la ultraderecha: "Podemos evitar ese escenario"

Los detalles Los diputados de Esquerra y Más Madrid inician este camino a título personal, sin la implicación ni el apoyo explícito de ningún partido, pero con la intención de movilizar a los votantes de izquierda.

Parece que tiene un encaje difícil, pero el proyecto de Gabriel Rufián sigue moviendo sus piezas. En laSexta Xplica, una de esas piezas, Emilio Delegado, ha sido muy claro asegurando que la "fórmula con la que la izquierda se presenta a unas elecciones se queda corta".

Todavía faltan tres días para su primer acto público, pero las expectativas están muy altas. Los diputados de Esquerra Republicana y Más Madrid (él en la Asamblea de la Comunidad de Madrid) solo necesitaron cuatro minutos para agotar las entradas al evento, lo que para Delgado genera "un sentimiento de responsabilidad importante".

Esta conversación pública promete ir más allá de una posible futura nueva coalición a la izquierda del PSOE: "Quedarse solamente en discutir si van dos partidos con tres, sale uno o entra otro creo que es una conversación que se queda corta".

Ellos quieren hablar de los problemas de la gente, tocarle la fibra y sobre todo reconectar con ella. "Algo hay que hacer porque si no nos comen por los pies. O hablamos entre nosotros y nosotras o nos vamos al carajo", decía Rufián esta semana.

Ambos afirman que si no lo hacen, lo que vendrá es una derecha mucho más siniestra: "Es gente que viene de aplaudir un genocidio o viene de avalar las políticas que está haciendo Milei o Donald Trump".

Así que lo que tienen por delante es el gran reto de movilizar a esa parte de la izquierda que se ha quedado huérfana de partido y frenar a la ultraderecha: "Estoy seguro de que podemos evitar ese escenario"

Inician ese camino a título personal, sin la implicación ni el apoyo explícito de ningún partido. Aunque sí con la burla del PP. "A Rufián le gusta más Madrid que a un votante del Partido Popular", sentenciaba en laSexta Xplica Noelia Núñez.

Porque hagan lo que hagan, dicen que "en ese lado del muro cada vez son menos" y ya no tienen futuro.

