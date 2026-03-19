Vox acusa al PP de manipular a sus purgados y orquestar una campaña contra Abascal: "Es una estrategia de Génova intentando malmeter"

Entre líneas La guerra interna en Vox entre los afines a Abascal y sus purgados ya salpica al PP. Una relación de desconfianza entre Génova y Bambú que puede afectar a las negociaciones de gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y Léon.

La reciente disputa interna en Vox entre los seguidores de Santiago Abascal y los críticos expulsados ha salpicado al Partido Popular (PP). Vox acusa al PP de estar detrás de un manifiesto crítico, buscando desestabilizar al partido. José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox, ha calificado de "delirio" las acusaciones de los purgados. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, niega cualquier implicación. Esta tensión podría afectar las negociaciones entre ambos partidos en regiones como Extremadura, Aragón y Castilla y León. A pesar de las críticas internas, la portavoz de Vox, Pepa Millán, defiende el liderazgo de Abascal. La polémica se ha intensificado con enfrentamientos en redes sociales, donde exdirigentes de Vox han acusado a la dirección de incitar ataques en su contra.

La guerra civil en Vox entre los purgados de Santiago Abascal y los que ahora forman parte de su círculo más cercano salpica en su episodio más reciente al Partido Popular. Vox ha enmarcado el manifiesto de los críticos del partido exigiendo un congreso extraordinario en una estrategia de la dirección nacional del PP para "malmeter", intentar "desestabilizar" y "socavar la moral" de los simpatizantes.

Así lo ha dicho en los pasillos del Congreso el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, quien ha considerado un "delirio" el manifiesto de los exdirigentes del partido, entre los que firman figuras como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith.

Y ha incidido en que ve "evidente que hay una estrategia de Génova" en la que están intentando "malmeter, socavar y atacar la moral de los simpatizantes de Vox". "Es la línea de Génova, es desestabilizar, el rumor…", ha añadido.

Unas acusaciones que ya han encontrado respuesta, también pública, del PP. Alberto Núñez Feijóo ha negado que el PP esté detrás del manifiesto de los exdirigentes críticos de Vox. "No es justo, pero no solamente no es justo, es que es falso", ha afirmado desde Bruselas, tras encontrarse con otros líderes del Partido Popular Europeo (EPP).

"Nada tenemos que ver y no me parece justo transferir al Partido Popular una responsabilidad que no tiene, un protagonismo que nunca jamás ha ejercido", ha insistido Feijóo, quien ha dicho que esas acusaciones no son "razonables". El PP, ha agregado, no ha hecho "una sola manifestación" sobre las decisiones que ha tomado Vox.

El partido de Abascal y el de Feijóo se encuentran actualmente negociando los gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, tras las elecciones regionales que ganó el PP, sin la mayoría necesaria para gobernar en solitario y, por tanto, con la necesidad de pactar. Pero según ha podido saber laSexta, la situación es de desconfianza entre las direcciones nacionales de ambos partidos.

¿Afecta a las negociaciones con el PP en Extremadura, Aragón o Castilla y León?

Figaredo respondía este miércoles sobre cómo puede afectar esa supuesta estrategia de Génova a las negociaciones de los gobiernos autonómicos. Confesaba que llevan tiempo en Vox con "la sensación confirmada de que hay muchos PP" y de que "están peleados entre sí". "Hablamos con Aragón y es un tenor, una tónica; con Extremadura otra y, de repente, aparece Génova y se pone celosa de que Extremadura o Aragón o Castilla y León puedan acercarse", decía.

A partir de ahí, ha relatado, sale la dirección nacional del PP y manda un manifiesto en una "ofensiva brutal" de entrevistas de los "díscolos" en los medios de comunicación afines.

El liderazgo de Abascal, ¿cuestionado?

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha remarcado que un congreso extraordinario no tiene ningún sentido en un partido que está creciendo.

Preguntada por si está en duda el liderazgo de Santiago Abascal al frente de su partido, ha dicho que no. "Ha estado diez años pisando la calle, escuchando a los españoles, ha levantado un partido de la nada y lo ha llevado a conseguir su mejor resultado en toda la historia", ha agregado en referencia al líder de Vox.

La última refriega pública de la ultraderecha

Las voces críticas de Vox protagonizan cruces de acusaciones diarios con los afines a Abascal. El choque más reciente y público ha sido en las redes del exdirigente de Vox en Castilla y León Juan García-Gallardo, que ha tildado de "patético" a Abascal, al denunciar que han incitado a cargos de Vox para que le ataquen a través de las redes sociales.

"Patético, Santi, patético", ha resumido García-Gallardo -aún afiliado de Vox- en la red social X, que acompaña con una captura de pantalla de un mensaje que asegura que ha recibido esta mañana de alguien de dentro de Vox, que le advierte de que hay una estrategia de comunicación en redes sociales contra él.

En concreto, ese mensaje avisa de que ayer, cuando se publicó una entrevista de García-Gallardo en el diario El Mundo y acudió a otra entrevista con Antena 3, en las que criticó a la dirección de Vox, los responsables de comunicación del partido enviaron "instrucciones" a sus homólogos en las comunidades para que lo compartieran con los diputados autonómicos, para publicar mensajes en contra y respaldando a Abascal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.