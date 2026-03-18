La galaxia de Vox no solo está en Bambú: así es el negocio del patriotismo de los de Abascal

¿Por qué es importante? Cada información que conocemos sobre Vox hace que el partido se resquebraje un poco más. Las acusaciones sobre su financiación llegan desde sus propias filas, como ya habían hecho antes caras tan importantes como Javier Ortega Smith o Macarena Olona.

Las revelaciones sobre Vox, especialmente en torno a su financiación, continúan generando controversia dentro del partido. Figuras como Javier Ortega Smith y Macarena Olona han denunciado la existencia de una red de empresas que se benefician del partido, dirigido por Santiago Abascal. Olona señala a Abascal y al "Clan Intereconomía", liderado por Kiko Méndez Monasterio, como principales beneficiarios. Empresas como Tizona Comunicación S.L., creada por Julio Ariza, y la Fundación Disenso, son mencionadas como canales de desvío de fondos. Lidia Bedman, esposa de Abascal, también habría recibido pagos significativos. Estas acusaciones resaltan un entramado financiero que aprovecha la política para obtener beneficios económicos.

Cada información que conocemos sobre Vox hace que el partido se resquebraje un poco más. Las acusaciones sobre su financiación llegan desde sus propias filas, como ya habían hecho antes caras tan importantes como Javier Ortega Smith o Macarena Olona. Ellos denunciaron una galaxia de empresas alrededor de la formación que dirige Santiago Abascal para sacar tajada.

Y es que el negocio del patriotismo tiene claros beneficiarios a los que apuntan los propios purgados. "Está Santiago Abascal y está lo que yo denomino el Clan Intereconomía: Kiko Méndez Monasterio, Gabriel Ariza, hijo del también beneficiado Julio Ariza", aseguraba Olona desde el plató de Más Vale Tarde en noviembre de 2023.

Eso sí, los purgados no solo dan nombres, sino que también relatan cómo usan el partido para hacer caja: "Son personas que han visto que esto de la política es un trampolín fabuloso para tener recursos públicos y mucho dinero", valoraba hace solo unos días Javier Ortega Smith en una entrevista radiofónica.

Unas palabras que cobran sentido al tener en cuenta que parte del dinero de Vox va a parar a una galaxia de empresas y fundaciones vinculadas con ellos. Uno de esos trampolines es Tizona Comunicación S.L., la cual "habría facturado en cinco años casi cuatro millones de euros", llegó a asegurar Olona tras dejar la formación hace más de dos años.

Esta sociedad fue creada en 2018 por Julio Ariza, hijo del fundador de Intereconomía. "Cuando miro a Vox, pienso... ¡qué bueno que existas!", proclamó él mismo en un evento de 2015. Eso sí, esa sociedad está ahora en manos de Kiko Méndez Monasterio, como el gran beneficiado, puesto que es a través de esta entidad, mediante la que Vox le paga 26.000 euros mensuales por asesorar a Abascal.

Una empresa que recibiría también dinero de la Fundación Disenso, siendo esta el segundo trampolín. Precisamente, Idioa Ribas -otra purgada en las filas de Vox en Baleares- aseguró que "los intereses de esa cúpula de Vox es acumular dinero público en la Fundación Disenso" en cuyo patronato estarían Abascal y Méndez Monasterio, Vox ha traspasado ahí cerca de 11 millones de euros.

Todo un entramado donde partido, fundación y empresas del entorno comparten protagonistas y dinero. Por ejemplo, Lidia Bedman, la mujer de Abascal, recibió 60.000 euros por ejercer de consultora de redes sociales y márketing. En definitiva, "están forrándose en un despacho de Madrid a costa de las ilusiones de miles de Españoles", dijo Ribas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.