El PP vota con Vox para devolver a los menores migrantes y evitar su traslado a la península sin éxito

Los detalles Vox también había propuesto en el Congreso romper el Tratado de Amistad con Marruecos, un punto en el que el Partido Popular no se ha alineado con la ultraderecha, aunque ha apostado por la abstención.

En la tarde del miércoles, el Congreso de los Diputados rechazó tres propuestas de Vox: romper el Tratado de Amistad con Marruecos, retornar a los menores no acompañados de Ceuta y suspender su traslado a la península. El Partido Popular (PP) no se alineó completamente con Vox. Votaron a favor de expulsar a los menores y de no permitir su distribución por comunidades, mostrando coincidencias con la ultraderecha en estos temas. Sin embargo, en cuanto a romper el Tratado con Marruecos, el PP votó en contra y prefirió abstenerse, manteniendo una postura distinta a la de Vox en este asunto.

En la tarde de este miércoles, el Congreso de los Diputados ha votado en contra de tres propuestas hechas por Vox. Se ha rechazado romper el Tratado de Amistad con Marruecos, retornar a todos los menores no acompañados que están en Ceuta y suspender cualquier traslado a la península. La cuestión es: ¿qué ha hecho el PP? ¿Se ha unido el Partido Popular a la ultraderecha?.

En esta jornada, el PP no se ha alineado completamente con la ultraderecha de Santiago Abascal. Se han dado votos distintos: en dos ocasiones a favor de las ideas de Vox y en otra han preferido la abstención.

Porque el PP ha votado 'sí' a la expulsión de los menores no acompañados de Ceuta y a no permitir que estos niños y niñas sean repartidos por las distintas comunidades. Es decir, en estos dos temas, que implican a menores migrantes, los populares se unen a la ultraderecha.

Sin embargo, en el caso de romper el Tratado de Amistad con Marruecos, los de Feijóo han votado en contra de los deseos de Vox. Parece que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha apostado por echar el freno y sus diputados se han abstenido. Prefieren guardar la amistad con Marruecos o, al menos, en esto no se han mojado.

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