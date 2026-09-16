Luis Alberto Martos, tras ser cuestionado por Fátima Matute: "La ignorancia es atrevida y esta señora es muy atrevida"

El cirujano fue el encargado de destapar el escándalo de las listas de espera sanitarias en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El médico ha sido criticado por la consejera de Sanidad madrileña, que afirma que ha sido él el que ha modificado las listas "en su propio beneficio".

La Comunidad de Madrid ha cuestionado a Luis Alberto Martos, el cirujano que denunció el maquillaje de las listas de espera sanitarias en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha negado estos hechos y ha afirmado que si alguien ha maquillado esas listas en su propio beneficio es el doctor denunciante. Más Vale Tarde conecta con Martos.

El médico señala que está "escandalizado con las declaraciones de la consejera". "Primero porque dijo que iba a hacer una investigación y ya tiene culpable, no necesita investigar nada", señala, "y, segundo, porque me culpa a mí de modificar la lista de espera y luego ellos darse cuenta y expedientarme".

"La ignorancia es atrevida y esta señora es muy atrevida", afirma Martos. El cirujano señala que la manipulación informática "deja huella en los documentos". Así, se puede ver quién cambia las prioridades debido a que ahí queda un registro electrónico. "Yo no salgo en esos 57, no manipulo ningún documento", señala. Esos cambios, de prioridad preferente a normal, son realizados por "las administrativas bajo la órdenes del director médico y de los jefes de servicio", añade.

"No tengo nada pendiente con ellos"

Martos indica que eso consta en los documentos y que, si no hubiera sido así, él no se habría atrevido a solicitar unas explicaciones al jefe de servicio y al director médico, y, en ausencia de sus explicaciones, al gerente, algo que llevó a cabo por el conducto reglamentario.

Este no supo darle respuesta y, además, le "confirmó que solo el cirujano era el que tenía potestad para cambiar la prioridad de las intervenciones quirúrgicas". Martos no esconde que tiene un expediente y es el que abrieron cuando él denunció el pasado 30 de mayo. "No tengo ningún otro expediente, no tengo ningún otro juicio pendiente, no tengo nada pendiente con ellos", aclara.

El cirujano considera que esto es "una manera de coaccionar cualquier otro tipo de interés en investigar las maniobras que se realizan con la lista de espera quirúrgica o con cualquier otra gestión por parte de la dirección o de la jefatura de servicio".

"Me gustaría saber si ella entiende lo que hacemos los médicos por los pacientes"

El médico destaca que la consejera afirma que él maquillo las listas "para trabajar menos". Como expone el cirujano, él opera lo mismo "sea preferente o normal". "Y es más, yo operé a los enfermos que estaban preferentes porque los volví a poner preferente y porque yo sigo muy estrechamente a mis pacientes", añade. Martos, además, se preguntá dónde estaba la consejera "cuando yo fui de los pocos cirujanos que operaron en el COVID fracturas de cadera". "Me gustaría saber si ella entiende lo que hacemos los médicos por los pacientes", reflexiona.

"Es una realidad que muchos compañeros están insatisfechos, como se manejan las listas de espera, que aparecen y desaparecen enfermos, pero eso no es demostrable", expone. Él, como indica, ha traído a la opinión pública aquella informacion que ha podido demostrar. "Solo nosotros somos capaces de enfrentarnos a los dirigentes", reflexiona, "el problema es que los dirigentes aprovechan su poder, aprovechan a los medios públicos para atacarnos".

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