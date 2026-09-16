Culpas mutuas entre el Gobierno central y el ceutí por el retraso en la atención a menores migrantes: apenas expedientes, unos 1.000 en la calle y 2.140 filiados

Los detalles El Gobierno acusa a Ceuta de no pagar el abogado de los menores y la ciudad dice que es el Gobierno quien tenía que hacerlo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, culpó al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por el retraso en la atención a menores migrantes. Ambas partes se acusan mutuamente: el Gobierno central dice que Ceuta no paga al abogado de los menores, mientras Ceuta afirma que es responsabilidad del Gobierno. En Ceuta, cerca de 1.000 niños siguen esperando al raso. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, sostiene que la responsabilidad es de Ceuta, lo que genera indignación en el equipo de Vivas. El portavoz del PSOE, Patxi López, critica la falta de acogida por parte de comunidades del PP, mientras los 'populares' acusan al Gobierno de eludir responsabilidades. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, reitera que la competencia es de Ceuta y espera tener los expedientes listos para decidir el futuro de los menores.

"Pregúntenle a Vivas". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, casi nunca responde en los pasillos del Congreso, pero este miércoles ha querido lanzar un dardo culpando al presidente ceutí del retraso en la atención a los menores migrantes.

Cuando se pregunta a ambas partes —Gobierno central y ceutí— por el retraso y por qué solo se han tramitado diez expedientes de menores, han vuelto a culparse. El Gobierno acusa a Ceuta de no pagar el abogado de los menores y la ciudad dice que es el Gobierno quien tenía que hacerlo.

Mientras, en Ceuta amanece y muchos menores siguen esperando con sus cosas recogidas por si vienen a por ellos. Otra noche más al raso para cerca de 1.000 niños que continúan en las calles de la ciudad autónoma.

"Es que es competencia de la ciudad autónoma", ha respondido Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Una afirmación que va en línea con la de Sánchez, que es cierta y que provoca gran indignación en el equipo de Juan Jesús Vivas.

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha afirmado que "es una vergüenza esa declaración que realiza hoy el presidente del Gobierno y de la forma en que la que la ha realizado".

Así ha reprochado al Ejecutivo que de los 2.140 menores filiados que entraron en julio, apenas se han iniciado los expedientes. "Ya se ha comenzado esa tramitación, nos hubiese gustado que fuera antes, lógicamente, de los diez primeros expedientes de menores", dijo Torres este martes.

El motivo, según explican por ambas partes, es la discusión de quién tenía que pagar al abogado que debe acompañar a cada menor. "Habían ciertas dudas, al final el Gobierno ha decidido poner el dinero a la ciudad y que la ciudad asuma, como lamentablemente hace en muchas ocasiones, que es derivar responsabilidad", afirmó el portavoz del Gobierno ceutí.

Los socialistas creen, sin embargo, que los retrasos se explican por la negativa de las comunidades del PP a acoger a esos menores. "Que los menores son competencia de las comunidades, ¿verdad? ¿Qué están haciendo las comunidades del PP?", ha expresado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.

A esto, los 'populares' han contestado que "tira balones fuera", lo que han lamentado también otros partidos de la oposición. Y en la ciudad de Ceuta insisten en que pese a estar desbordados no están eludiendo sus responsabilidades.

El ministro de Política Territorial y responsable del mando único en la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, se ha sumado también en su comparecencia de la tarde de este miércoles en la reiteración de que "la competencia ordinaria es de la ciudad autónoma de Ceuta".

Así lo ha dicho al informar de que hay ya 4.160 migrantes filiados, a los que se suman 2.140 menores. "Quedan los que están en las calles", ha afirmado agregando que estos suponen unos 1.000.

Torres ha adelantado que el próximo miércoles espera tener los expedientes de los menores que se hayan podido tramitar para ver los que puedan ser reagrupados en Marruecos y los que no. Posteriormente, se evaluará si se quedan en Ceuta o son reubicados en el resto del territorio español.

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