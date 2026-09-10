Navarra acoge a cinco niñas migrantes llegadas a Ceuta e Infancia aprovecha para denunciar la actitud del PP

¿Qué han dicho?"Ayudaremos a Ceuta. No en la pancarta, sino con hechos, acogiendo a menores y lo que sea necesario", ha dicho Chivite, mientras la ministra Rego ha dejado claro que: "Si Navarra puede acoger niñas, tiene que ser posible también en comunidades del PP".

Tras más de un mes en Ceuta, miles de menores migrantes siguen desamparados debido a la negativa de comunidades gobernadas por el PP a acogerlos. Navarra ha anunciado que acogerá a cinco niñas migrantes, un paso celebrado por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien criticó la negativa del PP a colaborar. María Chivite, presidenta de Navarra, ha destacado el compromiso de su gobierno de no abandonar a los menores y ha cuestionado la gestión inicial del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Rego insta al PP a seguir el ejemplo de Navarra, subrayando que la voluntad política permite proteger a los menores.

Tras más de un mes malviviendo en Ceuta y ante la negativa, sobre todo de las comunidades gobernadas por el PP, a acoger a menores migrantes, son miles los niños y adolescentes que siguen desamparados. En este ambiente y entre exigencias de "devolver a todos", preocupan sobre todo las niñas migrantes. Este jueves Navarra ha confirmado que acogerá un grupo.

Lo ha dado anunciado la presidenta María Chivite; aunque la realidad es que hasta Navarra solo llegarán cinco niñas migrantes que son menores y que llegaron hasta las costas ceutíes durante la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

Pese a ello, la ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, ha celebrado el paso dado por Chivite y ha aprovechado para afear al Partido Popular y a sus gobiernos regionales su tajante negativa a ayudar a los menores migrantes. "Si Navarra puede acoger niñas y se ve, se comprueba que es viable esta acogida, tiene que ser viable y tiene que ser posible también por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular", ha defendido.

Cinco niñas migrantes llegadas a Ceuta

Vista general de un asentamiento de niñas y mujeres del colegio Reina Sofía en el barrio del Príncipe, en Ceuta.

La presidenta del Gobierno de Navarra ha confirmado el número concreto: "Están a punto de llegar a Navarra cinco niñas menores de Ceuta". Acto seguido, no ha dudado en cuestionar la gestión inicial del Gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis. Chivite cree que el Ejecutivo “debió ser más ágil".

La presidenta ha intervenido en el primer pleno de control al Ejecutivo del nuevo curso político en el Parlamento foral. Ha sido allí donde ha detallado que la forma de "entender la política" de su Gobierno pasa por "dar cobertura" a las personas que han arribado a Ceuta.

Ha subrayado su compromiso ético de "no abandonar a su suerte a ninguna niña y a ningún niño", por lo que también enviarán en torno a 600 vacunas. "Navarra siempre está dispuesta a ayudar en la medida de sus competencias, de sus responsabilidades y, desde luego, también de sus propios recursos".

Infancia pide al PP seguir el ejemplo

Tras la confirmación de Navarra, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha celebrado la decisión como una "buena noticia". Considera que ya no hay excusas que puedan poner el resto de comunidades.

Sobre todo las lideradas por el Partido Popular, que se han puesto "de perfil". "Han dicho que no acogen niños, de momento dicen que no acogen niños", ha remarcado para hacer un llamamiento a la responsabilidad.

A su juicio, esto evidencia que "cuando hay voluntad política", se puede hacer uso de "mecanismos jurídicos con garantías" para proteger a estos menores de forma inmediata y también que el PP se niega a colaborar en este sentido.

La ministra ha acusado al PP de estar "concentradísimo en lanzar mensajes que solamente agitan el odio y rompen el marco de convivencia, además de criminalizar a los niños" y hablar de "deportaciones masivas que vulneran la legalidad vigente".

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