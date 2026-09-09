Sánchez, tajante ante Abascal y el discurso "xenófobo" de Vox: "Me llaman perro. Yo seré un perro, pero no tengo amo"

Los detalles El presidente ha respondido a las acusaciones del líder de Vox, que ha asegurado que el Gobierno está "siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción".

En una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el líder de Vox, Santiago Abascal, preguntó al presidente Pedro Sánchez si estaba siendo chantajeado por Marruecos debido a supuesta corrupción. Abascal acusó a Sánchez de estar "al servicio de Rabat" y afirmó que el próximo Gobierno de España no debería estar influenciado por ningún país extranjero. Sánchez respondió que su Gobierno no acepta chantajes y no tiene nada que esconder. Además, reprochó a Abascal sus acusaciones y destacó que, a diferencia de él, no tiene "amo". La intervención de Abascal generó risas en la bancada socialista por los vínculos de Vox con Estados Unidos e Israel.

"¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que tienen de su corrupción, la de su familia y la de su Gobierno?". Con esa pregunta ha comenzado el líder de Vox, Santiago Abascal, su turno en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Una sesión de control en la que ha acusado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar "al servicio de Rabat".

"El próximo Gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Teherán, ni puede estar en ningún otro sitio", ha asegurado Abascal ante Sánchez. Unas palabras que han desatado las risas de la bancada socialista por los vínculos de Vox con Estados Unidos e Israel.

"Este Gobierno no acepta el chantaje de ningún partido, de ningún país, ni por supuesto, tampoco de ningún poder. Y no lo hacemos porque no lo aceptaríamos en ninguna ocasión y, por supuesto, no tenemos nada que esconder", le ha respondido el jefe del Ejecutivo al líder de la ultraderecha.

Además, Sánchez ha aprovechado la ocasión para reprocharle al presidente de Vox "las acusaciones que le ha hecho de connivencia con otros países cuando "si alguien va con una correa al cuello es precisamente usted", ha señalado, es el líder de Vox, del que asegura que "aplaude los aranceles de unos y los genocidios de otro", en referencia a Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

"Respecto a los insultos, señoría, usted me ha llamado autócrata, dictador. Incluso me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señor Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo", ha añadido Sánchez para concluir su réplica al dirigente de Vox.

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