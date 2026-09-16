La única empresa en comparecer por un dilatado caso Montoro negó haber pagado para favores legislativos: laSexta accede a la declaración ante el juez

Los detalles Un prolongado secreto de sumario, las maniobras de las defensas para retrasar la instrucción o la falta de colaboración de los bancos con los que trabajaba el despacho de Montoro han impedido el avance de una causa que dura ya ocho años.

La gasista Messer Ibérica ha sido la única empresa que ha declarado en el caso Montoro, una investigación que comenzó en 2018 y que ha estado paralizada durante años. La comparecencia se realizó el 29 de mayo, donde su representante, María Lobo, negó el pago de favores legislativos, aunque admitió que el despacho Equipo Económico, fundado por Cristóbal Montoro, les proporcionó una "hoja de ruta" para influir en la legislación. La investigación, que comenzó en 2008, ha sido obstaculizada por estrategias dilatorias, falta de colaboración de bancos y un prolongado secreto de sumario. De los 28 investigados, solo Messer Ibérica ha comparecido.

LaSexta ha tenido acceso a la declaración de una empresa imputada en el caso Montoro después de años con la instrucción paralizada. La gasista Messer Ibérica es la única empresa que ha declarado hasta el momento, una comparecencia que se celebró el pasado 29 de mayo y que duró unos 50 minutos.

Messer Ibérica es también la empresa en la que se inició la investigación tras el hallazgo de unos correos electrónicos que apuntaban a la necesidad de acudir al despacho del exministro para lograr favores en la legislación.

Su representante, María Lobo, negó ante el juez que la compañía pagase dinero a cambio de favores legislativos, pero sí reconoció que Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro, les trazó "una hoja de ruta a seguir" para conseguir lo que querían.

"Niego rotundamente la atribución de hechos que se está haciendo", afirmó Lobo.

Concretamente, explicó a preguntas de su abogado que Equipo Económico les fijó "una hoja de ruta a seguir" para solicitar la transposición de una directiva europea que colocaba en situación de desventaja a las empresas del sector gasista. También acudieron al despacho para que les asesorara en relación con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Única investigada en declarar

Hasta ahora es la única compañía imputada en la causa que declara, a pesar de que la investigación se abrió en 2018. Un prolongado secreto de sumario, estrategias dilatorias de las defensas o la falta de colaboración de los bancos con los que trabajaba el despacho de Montoro son algunos de los factores que han impedido que la causa avance.

El caso pasó siete años bajo secreto de sumario. En todo ese tiempo, nadie supo absolutamente nada, a pesar de tratarse de una de las causas de presunta corrupción más importantes de España, teniendo como principal investigado al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Según el magistrado Rubén Rus Vela, del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, la trama habría empezado en 2008, hace ya 22 años.

Desde hace ocho, se investiga si empresas de distintos sectores pagaban a Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro, a cambio de modificaciones legislativas que les beneficiaran. Tal es el retraso que, de los 28 investigados, solo ha comparecido Messer Ibérica.

Los Mossos d'Esquadra responsabilizan a algunas de esas empresas y a unos cuantos bancos de la lentitud para terminar la instrucción y la Fiscalía ha llegado a pedir amenazarlos con una imputación por desobediencia si no entregan la información que se les ha pedido.

A todo ello, se suman las continuas maniobras dilatorias de las defensas. La última ha sido intentar trasladar la causa de Tarragona a Madrid.

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