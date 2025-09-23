Vocales progresistas del CGPJ lamentan que las palabras de MÁR sobre la jueza del caso González Amador "debilitan la confianza" en la Justicia

Mientras tanto Desde la dirección nacional del Partido Popular (PP) optan por desmarcarse de las declaraciones del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, quien tampoco las ha rechazado.

La jueza Carmen Rodríguez Medel ha abierto juicio oral contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por varios delitos. En respuesta, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), cuestionó la honestidad de la jueza, lo que no fue rechazado por Ayuso pero sí por la dirección nacional del Partido Popular (PP). Algunos vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lamentaron estas declaraciones, argumentando que debilitan la confianza en la independencia judicial. Ayuso, en su primera rueda de prensa tras conocerse el procesamiento, evitó profundizar en el tema, alegando que no está relacionada con los hechos investigados.

Horas después de conocerse que la jueza Carmen Rodríguez Medel abría juicio oral contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, por hasta seis delitos, el jefe de gabinete de la presidenta regional cuestionaba la honestidad de la magistrada. Unas palabras que no han sido rechazadas por la baronesa 'popular', pero de las que sí se ha desmarcado la dirección nacional del Partido Popular (PP). Declaraciones que, a su vez, han llevado a algunos vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha lamentarlas.

Según han trasladado fuentes del CGPJ a laSexta este martes, estos miembros del ala progresista consideran que la acusación que vertió Miguel Ángel Rodríguez -más conocido como MÁR- "debilita la confianza en la independencia del Poder Judicial y genera confusión en la ciudadanía, al ignorar las reglas básicas del funcionamiento de tribunales".

Reacción que llega después de que el 'popular' acusara a la jueza Rodríguez Medel de que "no respeta a la Audiencia Provincial", al tiempo que subrayaba que la decisión llegaba "justo antes de tomar posesión el juez que toca", así como que se trata de "la hermanita de un tipo al que [el ministro del Interior, Fernando] Marlaska ha ascendido".

Incomodidad que sienten algunos vocales del CGPJ, pero que también se ha mostrado en Génova, desde donde se han desmarcado de las declaraciones de MÁR. Era este martes cuando se le ha cuestionado sobre esta valoración de MÁR al vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, quien ha destacado que en el PP siempre se defiende "la labor de los jueces y respetando la separación de poderes"

Algo que, sin embargo, no ha hecho la presidenta madrileña en su primera rueda de prensa una vez conocido el procesamiento de su pareja. Preguntada por la prensa, Ayuso ha asegurado no poder "entrar en ese juego", pese a que a sus ojos "encantaría que dijera más cosas" para tenerla "atrapada" en sus propias palabras.

"No tengo nada que ver. Es una inspección fiscal que se retrotrae en una época en la que ni siquiera nos conocíamos, y me parece que hay inspecciones fiscales mucho más importantes y casos de corrupción de verdad, de escándalo de hacer caer un Gobierno", denunciaba la 'popular', que a renglón seguido ha insistido en que ella "no va a contribuir a que se enrede más".