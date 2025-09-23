PP y PSOE cruzan acusaciones argumentando la "coincidencia" en los tiempos judiciales del hermano de Sánchez y del novio de Ayuso

Entre líneas La cercanía en los tiempos de las resoluciones sobre el novio de Ayuso y el hermano de Sánchez ha hecho que PP y PSOE coincidan en sugerir que los jueces cometen 'lawfare' por afinidad política.

La noticia de que el hermano de Pedro Sánchez y el novio de Isabel Díaz Ayuso se enfrentarán a juicio ha generado reacciones similares en ambos bandos políticos, destacando la palabra "casualidad". En el PSOE, se ironiza sobre la coincidencia temporal de las decisiones judiciales, sugiriendo que el caso de David Sánchez se quedará en nada, ya que su único "delito" es ser hermano del presidente. Ayuso también ha aludido a la casualidad en los tiempos de la Justicia, insinuando que cada anuncio judicial parece coincidir con situaciones que afectan al entorno de Sánchez. Tanto PP como PSOE sugieren que los jueces podrían estar actuando por afinidad política, acusándolos de 'lawfare'.

La noticia de que el hermano de Pedro Sánchez se sentará finalmente en el banquillo llega horas después de que el novio de Isabel Díaz Ayuso sea enviado también al banquillo. Y sorprende que la reacción de socialistas y de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido la misma. La palabra clave ha sido casualidad.

En las filas del partido socialista tiran de ironía, dicen que sorprendente la coincidencia en el tiempo de la decisión tomada por la Audiencia Provincial de Badajoz, y el hecho de que ayer mismo conociéramos la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador. Una casualidad más, aseguran. En el caso de David Sánchez, están absolutamente convencidos de que "se va a quedar en nada", porque dicen que "el único delito que ha cometido es ser el hermano del presidente".

Ayuso ha utilizado la misma idea, casualidad en los tiempos de la Justicia, cuando este martes ha reaccionado por primera vez en público al procesamiento de su pareja.

"Sí que es verdad que cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza transitoria, sí que pensé qué viene a continuación en el entorno de Sánchez, solamente pensé ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación en el entorno personal y político del presidente? Y mira, hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano", ha espetado Díaz Ayuso.

De esta forma, se ha referido a que si uno atiende a la historia cronológica de esta inspección fiscal, "cada anuncio que ha ido saliendo, con cada cuestión que le ha ocurrido al entorno de Pedro Sánchez, toda su familia, todo su entorno político, siempre hay como algo parejo". "Oiga, es como un espejo", ha deslizado.

En concreto, ha hecho hincapié en que esta noticia coincida con la "corrupción" de Santos Cerdán, José Luis Ábalos o los fallos en las pulseras antimaltrato. "Cada caso de corrupción, siempre tienen ahí al mismo, al señor que no ha tenido todavía juicio, pero nos obliga a todo el mundo a posicionarse", ha reprochado.

Argumentario político en el que tanto PP como PSOE ponen en el disparadero a la Justicia, sugiriendo que los jueces cometen 'lawfare' por afinidad política.