Las víctimas de la DANA abandonan Les Corts tras asegurar Mazón que están "haciendo política" con la tragedia

Los detalles El president de la Generalitat Valenciana ha asegurado en su discurso en el Debate de Política General que algunas víctimas han tenido "miedo de ser señaladas" por otros afectados por haberse reunido con él.

La crispación y el rechazo a Carlos Mazón han marcado una vez más la agenda política en la Comunidad Valenciana. Las víctimas de la DANA han estado presentes en Les Corts para pedir la dimisión del president y, posteriormente, algunas de ellas han asistido en el hemiciclo al Debate de Política General invitadas por los partidos de la oposición.

Al comienzo de su intervención, Mazón ha recordado a los 229 fallecidos por las inundaciones del pasado 29 de octubre. Sin embargo, unos minutos más tarde, el president ha sugerido que algunas víctimas están politizando la tragedia.

"He tenido la oportunidad de atender a todas las asociaciones que han querido y decenas de víctimas particulares, la mayoría de ellas no asociadas", ha asegurado Mazón. No obstante, acto seguido ha deslizado que otros muchos afectados se mueven por intereses políticos.

"Algunos me han trasladado su indignación con los intentos de manipularles y hacer política con ellas, algunas, incluso, han venido con miedo de ser señaladas por haberse reunido con el presidente de la Generalitat", ha añadido.

En ese momento, los integrantes de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA y la Asociación de Damnificados Horta Sud que estaban presentes en la tribuna han abandonado la sala por las acusaciones de Mazón entre aplausos de los diputados de izquierdas y gritos de "Mazón dimisión".

Acto seguido, los diputados del PSPV se han levantado y han abandonado el hemiciclo, algo que han hecho unos instantes más tarde los representantes de Compromís. Ante esa situación y las protestas de las víctimas por los pasillos, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha suspendido la sesión.

Las víctimas denuncian que Mazón les "miente a la cara"

Tras este episodio, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, que estaba presente en el Parlamento, ha criticado duramente la actitud de Mazón.

"Nos mienten en la cara diciendo que tenemos las puertas abiertas, diciendo que no somos eh víctimas, que somos víctimas interesadas. ¿Interesadas de qué? Yo perdí a mi padre, el único que me quedaba de familia de origen. Mi hija, mi única hija, su única nieta, perdió a su abuela ¿De verdad tenemos interés? Tenemos interés, ¿en qué? En recuperar nuestra vida, nuestra vida anterior que jamás la vamos a recuperar", ha afirmado Álvarez.

Además, sostiene que el discurso de Mazón supone un intento de lanzar su campaña para la reelección criminalizando a las víctimas. "Este señor es un interesado, hoy ha sacado la chistera y la cartera de los valencianos y ha empezado a repartir dinero. Está entrando en fase electoral", ha denunciado Rosa Álvarez para concluir.