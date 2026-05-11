La vivienda pública de Almeida: sortea pisos de alquiler por 1.000 euros al mes entre los que cobran más de 2.100

Los detalles El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado 52 viviendas públicas, en el distrito de Barajas, que serán sorteadas entre los demandantes para optar a un alquiler asequible. Almeida lo define como "viviendas para rentas medias" de entre 2.100 y 3.300 euros al mes y deja fuera a los vulnerables.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado 52 viviendas de protección oficial en Barajas, destinadas a personas con ingresos entre 2.100 y 3.300 euros al mes, lo que ha generado polémica por excluir a las rentas más bajas. Estas viviendas, denominadas "de protección para rentas medias", se sortearán entre los solicitantes para ofrecer un alquiler asequible. Sin embargo, el requisito de ingresos deja fuera a las personas más vulnerables. Además, el alquiler mensual puede llegar a 1.000 euros, lo que podría representar el 75% del sueldo de una persona media. También se ha anunciado que futuras promociones exigirán ingresos aún mayores.

Si usted no gana entre 2.100 y 3.300 euros al mes, no podrá ni siquiera optar a una de las viviendas de protección oficial que este lunes ha presentado el alcalde de Madrid. José Luis Martínez-Almeida las llama 'viviendas de protección para rentas medias' y, claro, ha generado una gran polémica, pues, directamente, deja fuera a las personas con rentas más bajas. Es decir, a quienes más necesitan acceder a una vivienda pública.

Porque el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado 52 viviendas públicas, ubicadas en el distrito de Barajas, que serán sorteadas entre los demandantes para optar a un alquiler asequible. "Decirles a todos aquellos que tienen una capacidad económica, pero no suficiente, que el Ayuntamiento de Madrid va a construir vivienda para que puedan acceder a una casa en esta ciudad", ha asegurado este lunes Almeida.

Pero resaltemos que ha dicho: para los que ya "tienen una capacidad económica". Porque vende estas casas de protección oficial como una oportunidad para acceder a la vivienda, pero solo para los que dispongan de sueldo medio.

"Somos capaces de generar vivienda asequible", ha continuado el alcalde de Madrid, que considera un sueldo medio los ingresos que estén entre 3,5 y 5,5 veces el IMPREM. Es decir, tener ingresos de entre 2.100 y 3.300 euros al mes. Por tanto, ya de base con ese corte dejan fuera a personas o familias especialmente vulnerables.

"Creo que se tendría que reducir un poco el baremo de la gente que puede entrar en estas viviendas" o, "vamos a ver, ¿quién cobra ese dinero? Es que los sueldos no son esos. No sacamos la cabeza del tiesto", son solo algunas de las opiniones en la calle ante esta presunta solución para la crisis de la vivienda en Madrid.

Pero si vamos a su propia nota de prensa, con la que han lanzado su gran anuncio, la cosa empeora. Porque pone que podrán acceder al sorteo madrileños de hasta 50 años, es decir, una única persona con esos ingresos mensuales.

"Esos salarios, el que los gane, no necesita viviendas protegidas", denuncian los madrileños. "Las rentas medias sí son ese baremo; yo debo vivir en otra realidad, en otro planeta", lamentan otros.

Además, la renta mensual será de hasta 1.000 euros. Un precio que no parece ser demasiado asequible. "1.000 euros puede ser el 75% del sueldo de una persona media", nos cuentan. Pero el Ayuntamiento tiene previsto sacar más promociones para las que los ingresos tendrán que ser, incluso, superiores a los de esta ocasión.

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