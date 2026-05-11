Rueda defiende al Gobierno ante el brote de hantavirus y genera una brecha en un PP que vuelve a alinearse con Vox

¿Qué ha dicho? "Primero, quiero agradecer la información suministrada por el Gobierno" porque, según ha dicho Rueda, "se ha hecho una buena gestión" y "se dio una imagen de gestión seria".

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha criticado duramente el operativo de evacuación del crucero MV Hondius por el brote de hantavirus, mientras que Alfonso Rueda, presidente gallego, ha elogiado la gestión del Gobierno. Rueda, sucesor de Feijóo en la Xunta, agradeció la información y destacó la seriedad de la operación. Sin embargo, el PP nacional mantiene su postura crítica, con Borja Sémper señalando descoordinación inicial. A pesar de las felicitaciones internacionales, como la de Tedros Adhanom Ghebreyesus de la OMS, Vox desconfía de estos elogios. Yolanda Díaz lamenta la estrategia del PP, que asocia con la de Vox.

Frente al PP de Alberto Núñez Feijóo, que ha criticado el operativo en la evacuación del crucero MV Hondius afectado por el brote de hantavirus con todo tipo de adjetivos, se ha visto al presidente 'popular' gallego, Alfonso Rueda, decir que el Gobierno ha actuado bien. Él se ha desmarcado de su partido y ha entendido que debía loar la operación.

"Primero, quiero agradecer la información suministrada por el Gobierno" porque, según ha dicho, "se ha hecho una buena gestión" y "se dio una imagen de gestión seria". Así se ha pronunciado Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, a donde llegó como sucesor de Feijóo.

Él ha sido, sin embargo, la excepción, ya que el PP nacional sigue insistiendo en que no hay nada que elogiar. Borja Sémper, portavoz nacional de los 'populares', ha afirmado: "Seguimos siendo críticos en los aspectos que nos parecieron críticos". Para eso, se ha tenido que retrotraer a los momentos iniciales de la crisis. "Esa sensación de descoordinación y que ni el propio gobierno se ponía de acuerdo en las horas iniciales", ha agregado Sémper.

Han pasado de la hipérbole de la semana pasada —al afirmar que "esto es el caos absoluto" y "un Gobierno fallido"— y de pedir transparencia —como hizo Feijóo al decir que "un Gobierno leal no oculta, sino que dialoga y es transparente"— a criticar que estamos viendo demasiado. "Parece más bien un bio safari fotográfico más que una operación", "es una especie de 'gran hermano' minutos a minuto" y "lo que es es un programa de televisión", son algunas de las frases con las que han reaccionado este lunes los 'populares'.

Todo esto pese a las felicitaciones que ha recibido España por su labor para coordinar la evacuación del crucero. Entre ellas, las del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha resaltado la "excelencia técnica de esta operación".

Frente a las loas, Vox. La ultraderecha sostiene que si la OMS te felicita, malo. "Qué miedo, cuando la OMS, con los que tiene al frente, te elogia, mala cosa tiene que ser", ha dicho José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, ya que argumentan que no tienen un buen equipo al frente.

Mientras, en el Ejecutivo lamentan la forma de hacer oposición del PP. "La estrategia de Vox de destrozar las instituciones en la que ha caído el señor Feijóo es una apuesta profundamente equivocada para el PP", ha dicho Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo.

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