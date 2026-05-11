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Saif Abukeshek

El activista español de la Flotilla emprenderá acciones legales por su "secuestro" en Israel

¿Qué ha dicho? Saif Abukeshek ha explicado en la rueda de prensa que este martes tiene intención de volar a Turquía para reunirse con los miembros de la Global Sumud Flotilla y decidir los próximos pasos a seguir para intentar hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza.

El activista palestino-español Saif AbukeshekEl activista palestino-español Saif AbukeshekAgencia EFE
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El activista palestino-español Saif Abukeshek, miembro de la Global Sumud Flotilla que ha estado detenido por Israel más de una semana después de que su embarcación fuera interceptada por las fuerzas israelíes, ha anunciado este lunes que emprenderá acciones legales para denunciar el "secuestro" que ha sufrido.

Abukeshek lo ha anunciado en una rueda de prensa en Barcelona en la sede de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), a quien ha agradecido su "apoyo y capacidad de movilizar a todo el movimiento sindicalista". El activista ha pedido a todos los sindicatos que sigan "juntándose y defendiendo la lucha por el pueblo palestino", y ha animado a participar en la movilización del próximo fin de semana en Barcelona para demostrar que "seguimos pendientes de lo que pasa en Palestina".

También ha recordado las diferentes acciones que se están llevando a cabo, incluido el convoy por tierra que está en Libia y que tiene intención de llegar a Gaza con ayuda humanitaria.

Saif Abukeshek ha explicado en la rueda de prensa que mañana tiene intención de volar a Turquía para reunirse con los miembros de la Global Sumud Flotilla y decidir los próximos pasos a seguir para intentar hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza. En el momento de plantear el siguiente movimiento, el activista plestino-español ha especificado que se tienen en cuenta diversos condicionantes, como la meteorología, la preparación o reparación de las naves o la recuperación física y psicológica de las tripulaciones.

En este sentido, Ariadna Masmitjà, representante de la secretaría de delegaciones de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) y participante de la Flotilla, ha explicado que de los 30 activistas que acabaron heridos en el asalto del Ejército israelí la mayoría ya han recibido el alta médica. Aun así, hay una persona de nacionalidad española que sigue hospitalizada a causa de la rotura de dos costillas, pero se prevé que mañana pueda volver ya a su comunidad de origen, Cataluña, ha comentado.

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