Vivas critica las palabras de Marlaska sobre la "inseguridad subjetiva" en Ceuta: "Es un intento de maquillar realidad"

El contexto Desde hace más de 40 días los ceutíes tienen miedo de salir a la calle, pero para el ministro esa inseguridad es "subjetiva". Unas palabras que han indignado a muchos ceutíes y al propio presidente de la ciudad autónoma.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por minimizar la inseguridad en Ceuta tras la llegada masiva de 80.000 migrantes el 30 de julio. Vivas señala que la vida en Ceuta ha cambiado drásticamente, afectando actividades cotidianas y la economía local. Expresa que los ceutíes se sienten abandonados y cuestiona si la ciudad volverá a la normalidad. Acusa a Marruecos de utilizar la presión migratoria para desestabilizar la ciudad y pide el retorno de los migrantes a Marruecos. Además, solicita a la UE la presencia de FRONTEX y más apoyo financiero.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la inseguridad que vive Ceuta desde la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio.

Desde hace más de 40 días los ceutíes tienen miedo de salir a la calle, pero en cambio, para el ministro, esa inseguridad es "subjetiva". "Entendemos perfectamente ese sentimiento de inseguridad subjetiva, consecuencia de lo vivido, de lo verificado y de la situación. Pero también sabe la sociedad ceutí que esa es nuestra preocupación máxima: el revertir esa sensación de inseguridad subjetiva", aseguró Marlaska este martes.

Unas palabras que indignaron a muchos ceutíes y al propio presidente de la ciudad autónoma, quien este viernes le ha recriminado al ministro que intente "maquillar la realidad".

En su rueda de prensa, Vivas ha señalado que este último mes "ha cambiado la vida de los ciudadanos en cosas tan básicas como ir al colegio necesitando policía y militares; no poder acceder a playas y plazas, parques infantiles, sobresaltos continuos de orden, reyertas o incendios nocturnos". "Ceuta ha dejado de ser lo que era y los ceutíes lo perciben. Se está causando enorme perjuicio a actividad económica. Se ha alterado el ambiente de la ciudad, solo hace falta pasear por las calles", ha indicado.

"¿Volverá Ceuta alguna vez a la normalidad?"

De esta manera, el presidente ceutí ha lamentado que se sienten "abandonados por quien debía protegernos" y ha asegurado que aún hay muchas preguntas que a día de hoy no tienen respuestas. "No sabemos si se volverá a repetir una invasión. No tenemos cifras exactas, tampoco sabemos quiénes son y saberlo tiene su importancia, y tenemos dudas sobre lo fundamental: ¿volverá Ceuta alguna vez a la normalidad? ¿Cuándo volverá?", se ha preguntado.

"Tenemos derecho a que sean respondidas. Esto beneficia a Marruecos porque Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar", ha dicho Vivas, quien ha hecho hincapié en que su ciudad vive una "situación límite que no puede soportar".

De hecho, Vivas ha reiterado lo que viene diciendo las últimas semanas desde que se produjo la entrada masiva, que esto "ha sido una utilización de la presión migratoria como herramienta para desestabilizar nuestra ciudad y poner en jaque nuestra integridad". De esta manera, ha vuelto a señalar al país vecino porque, ha dicho, "es imposible que una operación de esta envergadura se lleve a cabo sin que Marruecos lo consienta" y porque "no es la primera vez".

Ceuta vive una "crisis existencial"

"Debemos considerar que no es una crisis migratoria. Es otra cosa. Es una crisis existencial para Ceuta, un asunto que afecta a identidad territorial de España y Europa. Solo desde esa perspectiva puede y debe ser abordada", ha apuntado Vivas.

Así, ha pedido que "Ceuta vuelva a la normalidad cuanto antes" y que "la única manera posible" para hacerlo es "mediante el retorno a Marruecos de todos los que vinieron y aún permanecen aquí". Por ello, Vivas ha asegurado que ha solicitado a la UE la presencia permanente de FRONTEX y mecanismos financieros de los que disponen.

"Hay 10.000 personas, si eso lo unimos a menores que son 2.000 y los 1.000 del CETI la cifra que sale es de 13.000 personas. ¿En qué rincón de España existe una población ilegal de inmigrantes del 15% del total? Ceuta tiene que tener capacidad de acogida proporcional de la ciudad. Eso sería 800 y ya estamos multiplicando por 12 la media nacional. Así que ya está bien", ha asegurado Vivas.

Sobre la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, por "incompatibilidad" con Miguel Ángel Pérez Triano, Vivas ha asegurado que le parece "extrañísimo que en esa llamada no estuviera presente el delegado".

"Pero no puedo afirmarlo porque no lo sé. No sé si tendría algo más importante que hacer que hablar de la seguridad de la frontera", ha dicho. Además, ha apuntado al Gobierno porque, ha dicho, "las responsabilidades no pueden ceñirse solo al delegado porque él no tiene la competencia que el caso requería".

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