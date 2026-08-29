La UE trabaja ya en ofrecer a España el refuerzo de Frontex y Europol ante la "compleja" situación en Ceuta

¿Qué ha pasado? El bloque comunitario afirma que va a tomar una decisión con "celeridad" y agradece las "medidas adicionales" del Gobierno. Insisten en "garantizar el pronto el retorno de todas las personas que siguen en situación irregular".

La Unión Europea ha respondido a la petición de España para gestionar la crisis migratoria en Ceuta. Magnus Brunner, comisario europeo de Migración, confirmó que el bloque está trabajando para ofrecer apoyo de Frontex y Europol en el triaje de migrantes irregulares. La solicitud fue remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Beate Gminder, directora general de Migración de la Comisión Europea. España pidió el refuerzo de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE. Brunner aseguró que se está trabajando en la solicitud y agradeció las medidas adoptadas por España. La prioridad es garantizar el retorno de los migrantes en situación irregular.

La Unión Europea ha respondido a la petición de España. Tal y como ha confirmado Magnus Brunner, comisario europeo de Migración, el bloque comunitario está trabajando ya para ofrecer al país el apoyo de Frontex y de Europol en el triaje de los migrantes irregulares en Ceuta en una situación que califican como "compleja".

La solicitud ha sido remitida por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea, Beate Gmiinder, tal y como ha informado el Ministerio en un comunicado.

La carta daba respuesta a su vez a la que el pasado 21 de agosto remitió la directora general al embajador de España ante la UE, Marcos Alonso, en la que ofreció la ayuda de distintas agencias europeas ante la situación creada por la crisis migratoria que se vivió en Ceuta tanto el 30 como el 31 de julio.

En respuesta a tal ofrecimiento, el ministro ha solicitado a Gminder que Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo "refuercen el dispositivo puesto en marcha para hacer frente a la gestión del triaje y posterior tramitación de los expedientes personales de los migrantes que siguen en Ceuta de forma irregular".

Ahora, Brunner ha confirmado la recepción de la solicitud de apoyo adicional de España, incluyendo a Frontex, Europol y a la Agencia de Asolo de la Unión Europea: "Ya estamos trabajando en la solicitud. Tomaremos una decisión con celeridad".

Además, ha trasladado el agradecimiento de la UE "a las medidas adicionales" que España ha adoptado en los últimos días para responder a una situación que "sigue siendo compleja".

En todo caso, la prioridad de la UE sigue siendo, como dice el mensaje del comisario, "garantizar el pronto retorno de todas las personas que siguen en situación irregular en Ceuta".

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