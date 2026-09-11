Dos 'pinchazos' del Ejército de Tierra a agentes marroquíes alertaron tres días antes de la "entrada masiva" a Ceuta

Los detalles Las Fuerzas Armadas españolas conocían al menos desde el 27 de julio, a través de conversaciones captadas a agentes marroquíes, que había un plan para el asalto de la frontera. Lo desvela hoy Juanma Lamet en El Mundo, en base a un documento que el Gobierno no desclasificó por completo.

Un informe desvelado por El Mundo revela que las autoridades españolas interceptaron conversaciones entre agentes marroquíes que indicaban una posible entrada masiva en Ceuta. El documento, denominado Sigintrep 01/2026, fue creado por el Regimiento 32 de Guerra Electrónica del Ejército de Tierra y detalla cómo los agentes marroquíes discutían sobre una entrada masiva durante la festividad del día del Trono, el 30 de julio. Aunque el documento fue elaborado el 27 de julio, la cúpula militar española no lo recibió hasta la mañana del evento. El Gobierno solo desclasificó parcialmente la información, omitiendo detalles cruciales. Según El Mundo, las Fuerzas Armadas españolas estaban al tanto del plan desde el 27 de julio. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

La información la publica hoy Juanma Lamet en El Mundo y revela dos pinchazos a agentes marroquíes en los que hablan de una posible entrada masiva. Un documento clave que Moncloa no publicó completo entre los 40 desclasificados y con el que trasciende que Marruecos tenía conocimiento de los llamamientos en redes.

En concreto el documento se llama Sigintrep 01/2026 y refleja la coversación interceptada por el Regimiento 32 de Guerra Electrónica del Ejército de Tierra (REW 32). Los protagonistas son agentes fronterizos( en árabe y francés). "Hay llamadas por redes sociales para entrar masivamente los días de fiesta, sobre todo la noche y el día de la fiesta del Trono", se transcribe en el documento. Se refieren al día 30 de julio.

Los agentes de Marruecos reconocen tener información de las fuerzas armadas reales de Marruecos y "ordenan que nadie abandone su puesto". "Los salientes de servicio también deben quedarse para en caso de necesidad estén disponibles", dicen. Aseguran que la entrada puede darse tanto por la valla como por el mar. De hecho, esos mismos agentes, según cuenta El Mundo, afirman que queda prohibido entrar a nado y que si es necesario se pinchen los flotadores de los que lo intenten.

Ese regimiento, nada más obtener esas dos conversaciones sobre la posibilidad de entrada masiva en Ceuta, según las fuentes citadas por El Mundo, elabora de urgencia un documento. Las fuentes aseguran de manera taxativa que el texto es del 27 de julio. Y añaden que desde entonces al 30, esta nota de aviso se registró y se manejó "en el Ejército de Tierra". Pero la cúpula militar no la recibió hasta la mañana del día de la avalancha.

Este documento que redactan desde el Ejército tras haber interceptado esas conversaciones a los agentes marroquíes, tiene cinco puntos. Cinco puntos de los que hasta ahora solo se conocía el quinto, en el que se advierte de que es "muy probable" que durante el 30 de julio "se intente una entrada masiva de migración irregular, aprovechando la festividad del día del Trono".

Ese punto lo desclasificaba el Gobierno en su dosier de avisos sobre la situación en Ceuta. Pero sólo se mostraba la portada del envío del REW32 al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas el día 30 por la mañana.

Las fuentes citadas por el mundo aseguran que esa nota estuvo en el Ejército de Tierra dos días y que "se le quitan las interceptaciones en bruto" antes de "pasar al CIFAS. El documento final estaría, según El Mundo, "retocado" para convertirse en alerta cuando ya es demasiado tarde.

Los otros puntos son los que sustentan la conclusión de que las Fuerzas Armadas españolas conocían al menos desde 27 de julio, a través de conversaciones de agentes marroquíes, que había un plan para el asalto de la frontera.

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