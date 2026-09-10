El Congreso aprueba la ley para nacionalizar saharauis en plena tensión con Marruecos y tras 50 años de lucha

Varios saharauis acuden como público a la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.

Los detalles Medio siglo después de la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos, la ley ha salido adelante con los votos favorables del PSOE junto a Sumar y los habituales socios parlamentarios.

El Congreso ha aprobado una proposición de ley para conceder la nacionalidad española a saharauis nacidos en el Sáhara Occidental bajo administración española y a sus descendientes directos, beneficiando a unas 80.000 personas. La iniciativa, respaldada por PSOE, Sumar y socios parlamentarios, se debate en un contexto de tensión con Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta. Marruecos se opone a esta norma, reivindicando el territorio del Sáhara Occidental. La ley permite la nacionalidad por carta de naturaleza para saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, y será gratuita durante tres años tras su entrada en vigor.

Medio siglo después de la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos, el Congreso ha aprobado este jueves la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando ese territorio se encontraba bajo la administración española, además de a sus descendientes directos, que podrán solicitarla en un plazo de cinco años.

La iniciativa podría beneficiar a unas 80.000 personas y se ha debatido y votado en plena tensión con Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta y después del varapalo judicial a la denominada 'ley de nietos'.

La propuesta saharaui ha salido adelante con los votos favorables del PSOE junto a Sumar y los habituales socios parlamentarios. De esta forma, ha sido avalada con 168 votos a favor, 31 en contra de Vox y las 145 abstenciones de PP, Junts, UPN y Ortega Smith. Ahora continuará su trámite parlamentario en el Senado.

La votación coincide con un momento especialmente sensible en las relaciones con Marruecos tras la entrada irregular de más de 70.000 personas en Ceuta a finales de julio, una crisis que casi todos los partidos salvo el PSOE atribuyen a Marruecos. Rabat reivindica además como propio todo el territorio del Sáhara Occidental y se ha mostrado contrario a la tramitación de esta norma.

Además, la aprobación de esta ley tiene lugar días después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente, tras un recurso de Vox y Iustitia Europa, el derecho al voto de determinados nacionalizados mediante la 'ley de nietos', salvo que acrediten que sus familiares sufrieron exilio. Precisamente los de Abascal anunciaron previamente su voto en contra porque cuestionan las garantías y la política de concesión de nacionalidades del Gobierno.

Nacionalidad por carta de naturaleza

El texto establece que concurren "circunstancias excepcionales" para conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, aunque no residan legalmente en España.

Para acreditar esa condición podrán utilizar, entre otros documentos, un DNI español aunque esté caducado, el recibo de inscripción en el censo para el referéndum del Sáhara Occidental autenticado por Naciones Unidas, certificados de nacimiento o documentación expedida por la Administración española.

Los descendientes en primer grado de quienes obtengan la nacionalidad dispondrán de cinco años para optar también a ella. Además, la norma modifica el Código Civil para permitir a los saharauis acceder a la nacionalidad tras dos años de residencia legal en España.

Las solicitudes por carta de naturaleza serán gratuitas y podrán presentarse durante los tres años posteriores a la entrada en vigor de la ley, ampliables un año más. La norma entrará en vigor cuatro meses después de su publicación en el BOE.

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