Ya lo sufre al 14% del alumnado: el bullying sigue subiendo y preocupa el uso de la IA con el ciberacoso en aumento

Los detalles En el informe se indica que un 76% de los profesores y un 59% de los alumnos interviene ante un caso de agresión. El 80% de los estudiantes encuestados advierten del uso de la inteligencia artificial para manipular fotos y crear vídeos falsos.

El acoso escolar ha aumentado durante el curso 2025-26, afectando a más del 14% del alumnado, con uno de cada cuatro estudiantes sufriéndolo por más de un año. El VIII Informe 'La opinión de los y las estudiantes', elaborado por las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR, destaca que el 27,6% de los afectados lo padece durante más de un año, principalmente por compañeros de clase, debido a motivos como el aspecto físico, la cultura, la raza y la religión. Aunque el 76% de los docentes y el 59% de los estudiantes intervienen ante el acoso, casi un tercio no considera cómplices a quienes difunden contenidos humillantes. El ciberacoso ha subido al 3%, con WhatsApp, TikTok e Instagram como principales plataformas, y el uso de IA para crear vídeos falsos y manipular fotografías. A pesar de que el 85% de los docentes señala la falta de recursos como una barrera, el 38% cree que los centros actúan correctamente. Las medidas más comunes incluyen la prohibición temporal de actividades extraescolares y la expulsión temporal de clases.

El acoso escolar sigue subiendo. Lejos de disminuir, los abusos tanto físicos como verbales de manera presencial o digital han vuelto a aumentar durante el curso 2025-26, afectando ya a más de un 14% de chicos y chicas y con el aviso de los propios estudiantes de que uno de cuatro lo sufre durante más de un año.

De todos los que sufren acoso escolar, el 27,6% lo padece durante más de un año teniendo como principales agresores a sus compañeros de clase. Entre los motivos principales para acosar a las víctimas están el aspecto físico, la cultura, la raza y la religión.

Los datos se desprenden del VIII Informe 'La opinión de los y las estudiantes', difundido y elaborado conjuntamente por las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR. En sentido positivo, destaca la implicación del profesorado y del alumnado, con el 76% de los docentes y el 59% de los estudiantes afirmando que intervienen ante un caso de acoso.

Sin embargo, casi uno de cada tres estudiantes señala que sigue sin considerar cómplice del acoso a quien difunde contenidos humillantes.

El ciberacoso sube al 3%

El informe, además, muestra su preocupación por el ciberacoso con la aparición de la IA. Ocho de cada diez alumnos encuestados avisan de que se usa tal tecnología para acosar con la creación de vídeos falsos y para manipular fotografías. Hasta un 57% y un 50% señalan recreación de la voz o suplantaciones de identidad. En cuanto al ciberacoso, ha subido al 3%, con WhatsApp, TikTok e Instagram como vías principales.

Las formas más frecuentes de agresión digital son la difusión de rumores o la información falsa, con un 71%. La publicación de agresiones físicas, de un 59,5%.

El informe se ha realizado con una muestra de 9.127 alumnos de quinto y de sexto de Primaria y de primero y de segundo de la ESO, contando además con las respuestas de 412 profesores. En él se resalta que el acoso presencial lo sufre el 8% del alumnado, por el 7% de Alemania o el 5% de Portugal e Italia, afectando de forma similar a chicos y a chicas. La cifra supone un incremento de 1,4 puntos porcentuales sobre el curso anterior. Las agresiones más comunes, los insultos, los motes o burlas (86,4%) y el aislamiento (43,5%).

Casi nueve de cada diez docentes atribuye el acoso a la presión de grupo y al uso indebido de las tecnologías, identificando en el "sentimiento de superioridad" como el rasco principal del agresor.

Por otra parte, un 85% señala la falta de recursos como la principal barrera en los colegios para intervenir, aunque aumenta la proporción de docentes que considera que los centros actúan de manera correcta (38%).

El 60% del profesorado precuntando afirma que sólo se actúa en algunas ocasiones. Las medidas que toman los centros, en un 52%, son prohibir temporalmente la participación de actividades extraescolares, recurriendo a la expulsión temporal de determinadas clases en el 45% de los casos.

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