Indignación entre los ceutíes tras afirmar Marlaska que "la sensación de inseguridad es subjetiva"

¿Qué ha dicho? El ministro del Interior aseguró este martes que los ceutíes viven una sensación de "inseguridad subjetiva" desde la entrada masiva de migrantes.

Más de un mes después de la entrada masiva de 80.000 migrantes en Ceuta, la ciudad sigue sumida en una crisis migratoria y humanitaria. Los ceutíes viven con miedo e inseguridad, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera que esta sensación es "subjetiva". Durante su visita a Ceuta, Marlaska afirmó que su prioridad es revertir esta percepción, pese a que la criminalidad ha disminuido en los últimos años. Sus declaraciones han indignado a muchos ceutíes y diputados, quienes critican su gestión. Además, el PP ha cuestionado un dossier del Ministerio sobre las tendencias políticas de periodistas, calificándolo de "vergonzoso". Marlaska ha pedido disculpas por el documento.

Más de un mes después de la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes en Ceuta, la normalidad en la ciudad autónoma no existe en medio de una crisis migratoria y humanitaria que parece no tener fin.

Los ceutíes tienen miedo. Muchos se niegan a llevar a sus hijos al colegio por lo que pueda pasar. Viven con una sensación de inseguridad que, para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en cambio, es "subjetiva".

"Entendemos perfectamente ese sentimiento de inseguridad subjetiva, consecuencia de lo vivido, de lo verificado y de la situación. Pero también sabe la sociedad ceutí que esa es nuestra preocupación máxima: el revertir esa sensación de inseguridad subjetiva. Porque sabéis que en los últimos años las ratios objetivos de criminalidad en la ciudad de Ceuta habían descendido", dijo este martes el ministro en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta, tras su visita al Centro de Acogida Temporal de Extranjeros provisional habilitado en El Tarajal y al puesto fronterizo.

Estas palabras las dijo Marlaska minutos antes de abandonar la sede en un furgón policial para estar más seguro. Unas declaraciones que han indignado a muchísimos ceutíes, que cada día viven con miedo en sus calles desde la entrada masiva del pasado 30 de julio.

También se han mostrado indignados muchos diputados este miércoles en la sesión del control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Precisamente, Marlaska no se ha atrevido a utilizar la palabra "subjetivo" este miércoles ante un Miguel Tellado durísimo, que le ha acusado de negligencia dolosa y de mala fe por no hacer caso a los avisos. Por su parte, el ministro ha insistido en que lo que están haciendo es intentar trabajar para que los ceutíes tengan un sentimiento de seguridad.

Pero sus palabras sobre Ceuta no es solo lo único que le ha echado en cara el PP. También ha cargado contra el ministro por el dossier sobre las tendencias políticas de diferentes periodistas de este país que ha elaborado el ministerio del Interior y cuya existencia se conoció ayer.

En ella, aparecían fichas de periodistas, de directivos, de tertulianos y de redactores en las que aparecen la fotografía del periodista, junto a la información de en qué medios trabaja o colabora y comentarios sobre su ideología.

Un dosier que el Partido Popular ha calificado de "vergonzoso" y propio de una "república bananera". Ante esto, Marlaska ha pedido disculpas otra vez y se ha limitado a decir que es un documento del trabajo.

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