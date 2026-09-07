Vivas señala a Marruecos por la "invasión" y alerta de que la situación en Ceuta es de "alarma máxima para la seguridad nacional"

¿Qué ha dicho? "El comportamiento del Gobierno no ha sido el adecuado y no ha estado a la altura. Ni antes ni durante ni después", ha criticado el presidente de Ceuta.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmó que la ciudad "ha dejado de ser lo que era" tras la entrada de alrededor de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio, situación que comparó con la llegada de 3,5 millones de personas a Madrid en 30 horas. Durante un desayuno con la cúpula del PP, Vivas señaló a Marruecos por utilizar la presión migratoria con fines políticos y criticó la respuesta del Gobierno español. Destacó la necesidad de regresar a la normalidad y pidió al Gobierno medidas concretas y una fecha orientativa para el retorno de los migrantes, enfatizando que "Ceuta es España hasta la médula".

"Ceuta ha dejado de ser lo que era". Con estas palabras ha comenzado este lunes su intervención el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid en el que ha sido arropado tanto por Alberto Núñez Feijóo como por la cúpula del PP. Una intervención en la que no ha dudado señalar a Marruecos por la "invasión" de alrededor de 80.000 migrantes el pasado 30 de julio.

"Entraron 80.000 personas, el equivalente a la población de Ceuta. Es como si en Madrid entraran en 30 horas 3,5 millones de personas sin saber para qué ni por qué", ha asegurado Vivas al inicio de su intervención. Además, ha señalado que de todos esos migrantes que entraron en suelo ceutí, "se han quedado unas 10.000 personas" lo que ha provocado que Ceuta haya "dejado de ser lo que era".

"Los ceutíes han perdido la tranquilidad y la alegría. Vives con el alma en vilo. La tensión crece por momentos", ha reconocido el presidente ceutí. Así, ha hecho hincapié en que Ceuta está en una "situación de altísimo riesgo" y "alarma máxima". "Ceuta es una olla a presión que puede estallar en cualquier momento. No hay margen para seguir aguantando", ha añadido.

Además, Vivas ha apuntado directamente a Marruecos porque, según ha dicho, "ha vuelto a utilizar la presión migratoria como instrumento de fines políticos y poner en jaque a Estado de la UE". También ha dicho que "Marruecos da un paso en la actitud sistémica de intentar ahogar y derribar a Ceuta y Melilla", algo que "no es nuevo", pero que "esta vez le ha salido bien". "No es una crisis migratoria, es una crisis existencial y de Estado. Y solo así se puede enfocar", ha añadido.

"La lealtad institucional debe primar, pero empieza por defender el interés nacional y defender la soberanía. Tengo que ser sincero, el comportamiento del Gobierno no ha sido el adecuado y no ha estado a la altura. Ni antes ni durante ni después", ha señalado.

Así, Vivas ha insistido en que desde el primer momento pidió un mando único y el Gobierno "decía que no pasaba nada y que era lo de todos los veranos". También ha criticado que "las advertencias no fueron atendidas antes de la invasión".

"Se debe de conocer la verdad porque solo desde la verdad se puede alimentar la esperanza. Espero que la verdad se conozca", ha señalado, aunque ha hecho hincapié en que "lo prioritario es que Ceuta vuelva a la normalidad" después de que se produzca "el retorno de todos los que entraron masivamente".

De esta manera, ha pedido al Gobierno que "se pongan los medios necesarios y que se fije una fecha de vuelta a la normalidad aunque sea orientativa". "Los ciudadanos lloran cuando te ven por la calle porque se sienten abandonados y esto es lamentable. Hay que regresar a la normalidad, pero aprender la lección. Tiene que haber un antes y un después, tenemos que generar condiciones para ello. España le tiene que decir a Marruecos que queremos llevarnos bien pero que nos tiene que respetar. Y empieza por la integridad territorial y las fronteras", ha señalado.

"Ceuta es España hasta la médula", ha asegurado una vez más Vivas, quien ha dicho estar convencido de que "saldremos de esta". "Ceuta no se vende, se defiende", ha añadido.

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