Delito de odio 'post mortem': abren proceso penal contra los padres de Daniela, una chica trans a la que enterraron con su nombre e imagen de hombre

¿Qué ha pasado? Tras obligar a la joven a acudir a terapias de conversión durante años, encargaron una lápida con el necrónimo y rostro previos a su transición. Se exponen a una pena de hasta cuatro años de prisión.

Un juzgado de Alicante ha iniciado un proceso penal contra los padres de Daniela, una joven trans que se suicidó a los 21 años. Sus padres la enterraron con su nombre e imagen previos a su transición, tras obligarla a asistir a terapias de conversión y a adoptar un aspecto masculino. En su lápida, no figuran su nombre ni su foto reales. La Fiscalía considera que hay indicios de delito de odio, afirmando que el entierro con su necrónimo fue un acto cruel y premeditado. Los padres podrían enfrentar hasta cuatro años de prisión, y el caso podría sentar jurisprudencia sobre el reconocimiento de las lesiones al honor 'post mortem' de personas trans.

Un juzgado de Alicante ha decidido abrir un proceso penal contra los padres de Daniela. Contra los progenitores de una joven trans que se suicidó con 21 años y a la que enterraron en el panteón familiar con la imagen y el nombre previos a su transición. Con la imagen y el nombre que tenía cuando era un hombre.

Todo, tras una vida en la que sus padres la obligaron a ir a terapias de conversión. Tras constantes intentos en que 'ella' fuera 'él'. "La obligaban a cotarse el pelo, a hacer deporte para muscularse y tener un físico aparentemente masculino", ha contado Alana, amiga íntima de la joven.

En el cementerio donde descansa su cuerpo no están ni su nombre ni su foto. Están un rostro y un necrónimo con los que nunca se identificó.

"Ella me hablaba de su madre como la mayor ruptura de corazón de su vida. Para ella, de pequeña, su madre era su mundo", ha expuesto Alana, una amiga que, durante mucho tiempo, ha estado luchando por sus derechos.

Que ha estado peleando para que, como dice Natalia Aventín, presidenta de Euforia Familias-TransAliadas, "se reparara el daño y para que se diriman responsabilidades".

Y ahora, tras cuatro años de procedimiento, la Fiscalía ve indicios de delito de odio. "Dice también que el acto de sus padres, el de enterrarla con su necrónimo, fue un acto cruel y premeditado porque tuvieron que encargar la lápida. Hay una intención", cuenta Noemí López Trujillo, de 'Newtral.es'.

Los padres obviaron por completo el nombre legal de su hija Daniela. Ahora, se exponen a una pena de hasta "cuatro años de prisión", como cuenta Saúl Castro, abogado LGTBI: "Para nosotros lo más importante no es la condena sino el hecho de tratar de revertir una situación absolutamente injusta que es que la identidad de una persona trans ha sido borrada una vez estando muerta".

Ahora, la sentencia sentará jurisprudencia obligando a reconocer las lesiones al honor 'post mortem' de las personas trans.

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