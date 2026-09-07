Educación garantiza la vuelta a las clases en Ceuta con "seguridad privada en todos los colegios"

Los detalles La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha asegurado que "los 35 colegios de Ceuta son centros seguros", y ha señalado que esta medida permitirá llegar a la "normalidad".

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que la seguridad en los colegios de Ceuta está garantizada con la implementación de seguridad privada en todos los centros, incluidos los concertados. En una entrevista en TVE, Tolón destacó que esta medida responde a las solicitudes de la comunidad educativa y busca alcanzar la normalidad. Además, se han mantenido reuniones con asociaciones de padres, sindicatos y docentes para preparar el regreso a clases. También se ha reforzado la limpieza y se ofrecerá apoyo psicosocial si es necesario. Respecto a los menores migrantes, la ministra afirmó que se prioriza su filiación y reagrupamiento familiar.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado este lunes que está garantizada la seguridad en los colegios de Ceuta, donde mañana se inicia el curso escolar, y ha informado de que "habrá seguridad privada en todos los colegios, incluso los concertados".

En una entrevista en TVE, Tolón, que viaja este lunes a Ceuta, ha explicado que esta medida se implanta a petición de la comunidad educativa: "Les hemos escuchado y hemos dado soluciones, que se irán ampliando si son necesarias". Según la ministra, "los 35 colegios de Ceuta son centros seguros", y ha señalado que esta medida permitirá llegar a la "normalidad".

Tolón ha explicado que Educación ha tenido reuniones con las asociaciones de madres y padres, con los sindicatos, con el Foro de la Educación por Ceuta, con los equipos directivos y con los docentes para preparar la vuelta a los colegios con seguridad. Ha recordado que Ceuta y Melilla son territorio del Ministerio de Educación y es "importante que los ceutíes vean nuestra presencia allí" y pueda haber reuniones con la comunidad educativa.

La ministra ha reconocido la difícil situación que se vive en Ceuta y ha avanzado que también habrá un refuerzo psicosocial "si alguien de la comunidad educativa lo necesita".

Tolón ha informado de que se ha intensificado la limpieza de los colegios, "igual que en cualquier otra ciudad", y ha insistido en trasladar un mensaje de tranquilidad a los padres para que las clases comiencen de manera normal.

Sobre los menores migrantes y cuantos se prevé escolarizar, la ministra no ha podido facilitar el número, ha dicho que la prioridad es filiar a todas las personas, ver cuántos se quedan en Ceuta y cuántos se van a la Península. No obstante, ha dicho, que "todo el mecanismo está preparado para acogerles, dependiendo del número y atendiendo a sus conocimientos y edades" si bien ha insistido en que el objetivo es el reagrupamiento familiar en sus territorios y para ello es imprescindible la filiación.

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