Tensión y cargas policiales en las protestas contra el acto de Aliança en Barcelona al grito de "Sílvia Orriols, rata fascista"

Los Mossos d'Esquadra cargan este jueves en el Fossar de les Moreres de Barcelona contra los manifestantes convocados por organizaciones del entorno de la CUP y otros grupos de izquierdas catalanes

El contexto Orriols y decenas de militantes de su partido realizaron este jueves la tradicional ofrenda floral en el Fossar de les Moreres de Barcelona, en la víspera de la Diada. Organizaciones de la órbita de la CUP convocaron también una movilización que derivó en momentos de tensión y cargas policiales.

Las protestas de la izquierda independentista contra el acto de Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, en el barrio del Born de Barcelona, resultaron en tensiones y cargas policiales. Orriols, junto a simpatizantes de su partido, realizó una ofrenda floral en el Fossar de les Moreres, bajo protección de los Mossos d'Esquadra. La movilización, convocada por organizaciones afines a la CUP, reunió a unas 3.000 personas, en su mayoría detractoras de Orriols. La policía estableció un cordón para proteger el evento, lo que provocó enfrentamientos con manifestantes que intentaron romperlo. Orriols criticó a otras fuerzas independentistas y reafirmó su objetivo de un Estado catalán independiente.

Las protestas convocadas por la izquierda independentista contra el acto de la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en el barrio del Born de Barcelona derivaron este jueves en momentos de tensión y cargas policiales.

Orriols y decenas de militantes y simpatizantes de su partido realizaron este jueves la tradicional ofrenda floral en el Fossar de les Moreres de Barcelona, en la víspera de la Diada, en un acto blindado por los Mossos d'Esquadra ante las protestas convocadas.

Organizaciones de la órbita de la CUP habían convocado este 10 de septiembre a las cinco de la tarde una movilización en Barcelona contra Aliança Catalana, bajo el lema 'Unidad antifascista para una tierra de todos'. Finalmente, en el Born confluyeron unas 3.000 personas, según la Guardia Urbana, sumando a partidarios y detractores -la mayor parte de ellos- de Orriols.

Cordón policial

La protesta, impulsada por Arran, Endavant, Alerta Solidària, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y Coordinadora Obrera Sindical (COS), pretendía impedir el acceso de militantes y simpatizantes de la formación de extrema derecha independentista al Fossar de les Moreres, lugar simbólico de recuerdo a los caídos en la defensa de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714.

Sin embargo, más de una hora antes de la convocatoria, efectivos de los Mossos se desplegaron en el Fossar de les Moreres y en las calles de alrededor para controlar los accesos a este espacio, donde, según fuentes oficiales consultadas por EFE, Aliança Catalana solicitó formalmente autorización para realizar allí esta tarde su tradicional ofrenda floral en la víspera de la Diada.

Un cordón de agentes de los Mossos impidió el paso a manifestantes convocados por las organizaciones de la izquierda independentista y permitió pasar el filtro a las personas que iban a participar en el acto de Aliança, cargados con banderas 'estelades' y simbología del partido.

Los manifestantes contrarios a Aliança, que intentaron en algunos momentos romper el cordón policial para acceder al Fossar, han coreado lemas como "Sílvia Orriols, rata fascista", "Fuera fascistas de nuestros barrios" o "Vox y Aliança, la misma farsa".

Orriols llegó escoltada

En el Fossar, a unas decenas de metros de los manifestantes de la izquierda independentista, los partidarios de Aliança coreaban cánticos en sentido contrario, como "Cataluña catalana", "Puta España", "Puta CUP" o "Sílvia Orriols es la solución". Escoltada por agentes de los Mossos, Orriols llegó antes de las cinco de la tarde al Fossar de les Moreres, entre muestras de apoyo de sus seguidores.

Se vivieron diversos momentos de tensión, cuando los contrarios a Aliança intentaron romper el cordón de los Mossos para acceder al Fossar, lo que llevó a los agentes a realizar cargas para defender la línea policial. Dos activistas antifascistas consiguieron infiltrarse entre los seguidores de Orriols y, cuando intervenía la líder de Aliança, arrojaron huevos con pintura.

Críticas a las fuerzas independentistas

Orriols tomó la palabra en el acto para lanzar reproches velados al resto de fuerzas independentistas: "Ni los gobernantes que se han agachado a la voluntad de nuestros enemigos ni el islamo-izquierdismo que amenaza con arrebatarnos los valores y libertades occidentales podrán desviarnos del atajo que hemos tomado". "Nosotros no vamos a Ítaca, ni a Suiza, ni a Waterloo, vamos derechos hacia el Estado catalán, libre, próspero, seguro y occidental", apostilló.

También intervino Jordi Aragonès, candidato de Aliança a la alcaldía de Barcelona, quien afirmó que los manifestantes contrarios a Orriols representan "la Cataluña pobre, traicionada, engañada y arrastrada en todas las derrotas del mundo", una "corte de eunucos que menosprecia todo lo que somos hemos sido y podemos ser".

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