Vito Quiles tira de show, mentiras y victimismo tras retirarse la orden de detención contra él

Los detalles El agitador ultra se pone ahora a disposición de la jueza, después de no acudir a sus citaciones y estar 48 horas en busca y captura.

Vito Quiles, conocido agitador ultra y difusor de bulos, se presentó en los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid tras estar 48 horas en busca y captura por no acudir a sus citaciones judiciales. Aunque afirmó no entender la orden de detención, la jueza levantó la orden tras entregarle una citación para el 20 de julio. Quiles, acusado de señalar a un funcionario del Ministerio de Trabajo, enfrenta otras cuatro causas judiciales. A pesar de su disposición a declarar, fuentes judiciales desmienten sus alegatos, indicando que no se pueden organizar declaraciones sin previo aviso.

El agitador ultra Vito Quiles se ha presentado durante la tarde de este viernes en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Lo ha hecho con una especie de show y una rueda de prensa. El difusor de bulos se pone ahora a disposición de la jueza, después de no acudir a sus citaciones y estar 48 horas en busca y captura. Tras entregarle de forma personal la citación para el 20 de julio, la jueza ha levantado la orden.

"Hemos venido aquí a comprobar que la orden de detención ya no está vigente", es lo que ha dicho el agitador ultra ante los medios dos días después de estar en busca y captura. Asimismo, ha asegurado no entender "el porqué" de la orden de detención. Incluso con sarcasmo ha sostenido que él no se esconde: "Yo he estado en casa de mi abogado, que tenía piscina; he estado en casa de unos amigos", ha dicho.

Además, ha sostenido que no se opone a declarar, aunque lo cierto es que no ha acudido a casi ninguna citación judicial. De hecho, ha reiterado el argumento que este jueves ya utilizó su abogado, Juango Ospina, en Más Vale Tarde. Si el letrado aseguró que fue al juzgado y le dijeron que "lo que quieren es que se vaya detenido", el agitador ha sostenido haber "intentado ir a declarar y la jueza ha dicho que no".

Ahora bien, fuentes del juzgado han desmentido la cuestión. Sencillamente, porque la jueza Rosa María Freire estaba de guardia, significando que tenía mucho trabajo. Entonces, según trasladan a laSexta, se les informó que no se podía organizar una declaración a la carta y que hay que avisar con tiempo porque, además, hay que avisar al abogado del denunciante.

Un show repleto de actitudes prepotentes, como la de este mismo jueves del letrado, según estas mismas fuentes judiciales. Precisamente, este mismo viernes Ospina ha reiterado en Más Vale Tarde que está "todo grabado, con imagen y audio".

Ahora bien, cabe recordar que la Policía buscaba a Vito Quiles por haber señalado, con nombre, apellidos y foto, a un funcionario del Ministerio de Trabajo. De hecho, llegó a señalar que esta persona era un asesor de la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz que había entrado en prisión, y que había salido gracias a la también fundadora de Sumar.

No obstante, Vito Quiles está inmerso en otras cuatro causas judiciales que van desde colarse en trenes, facilitar un domicilio personal, pasando por mofarse de una mujer con discapacidad. De momento, la jueza le ha citado el 20 de julio por presuntos delitos de injurias y calumnias. Veremos si finalmente y, por una vez, acude a la cita.

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