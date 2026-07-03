Iñaki López, sobre el tuit "machista" de M.A.R. sobre la ley del concebido no nacido: "Limita a la mujer a una vasija de un embrión"

Iñaki López reacciona al tuit de Miguel Ángel Rodríguez en el que asegura que con la ley del concebido no nacido de Ayuso ""según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en el vientre es una persona con derechos".

Hoy Miguel Ángel Rodríguez publicaba un tuit en el que hablaba sobre la ley de Ayuso del concebido no nacido. El jefe de Gabinete de la presidenta madrileña escribía que "según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en el vientre es una persona con derechos. Derechos también para su familia".

"Esto es la revolución frente a la cultura woke e izquierdista", sentenciaba M.A.R. su tuit que, para Iñaki López, es "hasta demasiado soez para él, además de machista".

"Me da la sensación de que limita a la mujer a una vasija o un contenedor de un embrión sobre cuyos derechos tiene que vigilar, más incluso que los de la propia mujer", sentencia el presentador.

Respecto a la ley del concebido no nacido de Ayuso, Iñaki también lo tiene claro: "No es más que un ataque al derecho de las mujeres al aborto".

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