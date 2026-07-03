La jueza levanta la orden de busca y captura a Vito Quiles por "su disposición a comparecer" en la nueva causa por calumnias

Los detalles El agitador ultra está llamado a declarar el 20 de julio por un delito de injurias al afirmar que un funcionario del Ministerio de Trabajo estaba en la cárcel y que salió por la intermediación de Yolanda Díaz.

La jueza Rosa María Freire ha levantado la orden de búsqueda y captura al agitador ultra Vito Quiles. A través de un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la magistrada indica como motivo de su decisión la "disposición del querellado a comparecer ante el órgano judicial".

Así reza el texto de la jueza, en respuesta al correo electrónico presentado por la defensa del agitador ultra donde se expresaba la intención de Quiles de acudir a sede judicial. "Vista la disposición del querellado a comparecer ante este órgano judicial, en méritos de las presentes diligencias, déjese sin efecto la orden de busca, detención y presentación librada el 29 de junio de 2026", ha expuesto.

Además, ha fijado par el 20 de julio de 2026 a las 12:45 el día y la hora en el que Quiles tendrá que sentarse en el banquillo acusado de un delito de injurias y calumnias.

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